Des clients invisibles

« On a plein de clients, mais on ne les voit pas. »

La libraire Julie Collin indique qu’il y a beaucoup d’action à la Librairie Pantoute, dans le quartier Saint-Roch, même si le commerce est physiquement fermé.

En poste depuis deux mois, elle fait partie d’une douzaine d’employés qui préparent les commandes qui arrivent par le site leslibraires.ca.

Certains travaillent à la librairie et d’autres en télétravail.

« On a à peu près 150 à 200 commandes par jour. C’est dix fois plus que la normale », a-t-elle fait savoir, lors d’un entretien téléphonique.

Les opérations quotidiennes ont été centralisées à la succursale de la rue Saint-Joseph. Une personne ou deux s’occupe des transferts de livres à partir de celle du Vieux-Québec, lorsque les titres demandés sont à cet endroit.

« Il n’y a personne qui se tourne les pouces », a-t-elle ajouté, précisant que les mesures de distanciation étaient évidemment respectées.

Ils ont traité, mercredi, une commande en provenance du Yukon.

Une cliente a acheté une dizaine de livres jeunesse dont la moitié sont québécois. Il y avait quelques titres de la série Extra d’Émilie Rivard, qui est de Limoilou.

Le goût de lire

Julie Collin mentionne que son rôle de conseillère est différent en situation de confinement.

« On offre un certain service par téléphone, mais ce n’est pas comme lorsque le client se déplace, qu’on discute avec lui sur le plancher et qu’on lui présente des livres. Mon travail, en ce moment, est plus de chercher des livres, d’assembler des commandes et mettre les étiquettes de Postes Canada », a fait remarquer celle qui travaillait auparavant à la Librairie Morency, à Limoilou.

Elle se réjouit que les gens aient envie de lire dans cette période particulière.

« C’est agréable et merveilleux. Les gens nous laissent parfois de petits messages d’encouragement dans la section commentaires associée à leur commande. La réponse est très bonne, mais j’ai hâte de retrouver les clients », a-t-elle mentionné.

La Trajectoire des confettis, de Marie-Ève Thuot, Pas même le bruit d’un fleuve, d’Hélène Dorion, et les livres jeunesse d’Élise Gravel font partie des livres les plus vendus à la Librairie Pantoute.

La libraire, qui tient depuis cinq ans le blogue littéraire Julie lit au lit, continue de dévorer les livres, même si elle a de très bonnes journées.

« Je suis en train de lire Les Constellées, de Daniel Grenier. C’est un gros livre de 600 pages. J’avance lentement, mais sûrement. Je reviens beaucoup à la poésie. J’ai besoin de beauté. J’ai un peu de misère, parfois, avec certains romans où il y a des rassemblements avec des personnages », a-t-elle laissé tomber.

► On peut se procurer des livres dans les libraires indépendantes sur le site leslibraires.ca.

Les suggestions de Julie

Éclats | Chantale Gingras | 2020

