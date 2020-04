Golf: pas d’Omnium canadien de la PGA

La pandémie de coronavirus a eu raison de l’Omnium canadien de golf masculin, car l’événement devant avoir lieu à Toronto du 11 au 14 juin a été annulé, tel que confirmé par le circuit de la PGA, jeudi.

Effectivement, l’organisation a publié un calendrier modifié de ses tournois en 2020. Le Challenge Charles Schawb, initialement prévu au Texas en mai, prendra la case horaire de la compétition canadienne et constituera le coup de départ des activités de la PGA. Les éliminatoires de la Coupe FedEx prendront fin le 7 septembre à l’occasion du Championnat du circuit.

Par ailleurs, les quatre premiers tournois suivant la pause reliée à la COVID-19 se dérouleront à huis clos. Pour la suite, la PGA a dit continuer de suivre l’évolution de la situation avec attention.

«La santé et la sécurité de tous ceux associés à la PGA ainsi que de l’ensemble de notre communauté demeurent notre priorité numéro 1. Nous espérons de jouer un rôle de façon responsable dans le retour vers les choses de la vie que nous apprécions, a déclaré le commissaire Jay Monahan dans un communiqué. Cette annonce représente un autre pas positif pour nos joueurs et nos partisans. On regarde vers l’avant, mais comme il fut souvent mentionné, nous reprendrons le jeu seulement quand ce sera sécuritaire de le faire, conformément aux recommandations des autorités locales en matière de santé publique.»

Au nord de la frontière, la décision de renoncer à l’Omnium canadien a été prise de concert avec la PGA, Golf Canada et le commanditaire RBC.

«L'Omnium canadien RBC a toujours été un point de ralliement pour le golf canadien et, même si nous partageons la déception accablante avec nos partisans, nos joueurs, nos bénévoles ainsi que de nombreux partenaires d'événements, notre principale responsabilité est la sécurité de nos gens et de nos communautés», a déclaré le président et directeur général de Golf Canada Laurence Applebaum par la voie d'un communiqué.

L’événement était prévu au St. George’s Golf and Country Club avec le club de golf d’Islington comme centre d’entraînement officiel.