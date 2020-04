Je reste chez nous

Coup de cœur :

EP : Connecting Visitors to Fun – JORDANN

Photo courtoisie

L’artiste montréalais JORDANN lançait en février dernier un EP intitulé «Connecting Visitors to Fun» d’une grande précision en terme d’arrangement et de réalisation. Tout semble être parfaitement à sa place. Il en résulte six morceaux d’un groove convaincant, portés par une guitare basse souterraine très efficace. Un album tout à la fois dansant et mélancolique qui propose des sonorités d’une pop lente et aérienne.

Disponible depuis le 7 février

Je reste :

Court métrage

Rêve de parfum

Photo courtoisie

L’Office national du film du Canada (ONF) propose via sa page Facebook le plus récent court métrage documentaire de la réalisatrice et scénariste vancouvéroise Kathleen Hepburn intitulé «Rêve de parfum». On y suit l’histoire de la créatrice de parfums Megan Hepburn qui, alors qu’elle vient tout juste de perdre sa mère et attend son premier enfant, se tourne vers les fragrances pour évoquer l’amour maternel.

Disponible depuis le 7 avril sur facebook.com/watch/onf.ca

Cinéma

Mon homme

Photo courtoisie

Le film «Mon homme», réalisé en 1996 par Bertrand Blier et mettant en vedette Anouk Grinberg, Gérard Lanvin et Valeria Bruni Tedeschi, raconte l’histoire de Marie, une prostituée, qui rencontre hasardeusement un clochard dormant dans la cour de son immeuble. Elle lui offre l’hospitalité.

Ce soir à 20h sur la chaîne STUDIOCANAL.

Télé

Camus/Sartre - Une amitié déchirée

Photo courtoisie

Reconnus comme deux des plus grands intellectuels français du XXème siècle, la relation entre Albert Camus, auteur du roman La peste et de l’essai L’homme révolté, et Jean-Paul Sartre, auteur des pièces Huis clos et Les mouches, a toujours été tumultueuse. La chaîne Planète + diffusera ce soir le film « Camus/Sartre - Une amitié déchirée» éclairant la relation entre ces deux grands penseurs.

Ce soir à 21h sur Planète +

Livre

La stratégie du choc

Photo courtoisie

Alors que le monde fait face à une crise de santé publique aux conséquences toujours inconnues, sur le plan social comme économique, il peut être bon de revisiter certaines œuvres phares qui apportent un éclairage pertinent sur l’époque. À travers l’essai «La stratégie du choc», l’auteure et journaliste Naomi Klein démontre en quoi le néolibéralisme a été mesure de tirer profit des nombreuses crises du passé pour raffermir son emprise sur les sociétés démocratiques.

En librairie depuis 2008

Humour

ROAST COVID-19

Photo courtoisie

Animée par Alexandre Barrette, l’émission ROAST COVID-19 rassemblera ce soir une dizaine d’humoristes en distanciation physique qui témoigneront en direct et avec humour de la situation relative à la pandémie de la COVID-19.

Ce soir à 21h sur les ondes de Z

Humour

Adib Alkhalidey – Je t’aime

Photo courtoisie

L’application Radio-Canada OHdio diffuse de nombreux balados portant sur des univers tout aussi pointus que variés. En humour, il est maintenant possible d’y écouter le spectacle «Je t’aime» de l’humoriste Adib Alkhalidey.

Disponible depuis le 20 mars sur l’application Radio-Canada OHdio

Livre

Révolte consommée

Photo courtoisie

Des auteurs Joseph Heath, professeur de philosophie à l’Université de Toronto, et Andrew Potter, Spécialiste de philosophie politique et de culture populaire, l’essai «Révolte consommée : Le mythe de la contre-culture» cherche à démontrer en quoi la contre-culture, non seulement n’a pas réussi à lutter efficacement contre le capitalisme, mais a plutôt permis de le conforter encore davantage.

Une nouvelle édition disponible depuis le 23 mars

Série

Non orthodoxe

Photo courtoisie

La série Non orthodoxe, de Anna Winger et Alexa Karolinski, suit le parcours d’une femme juive hassidique qui tente de fuir un mariage arrangé. Son passé, cependant, la rattrapera.

Disponible depuis le 26 mars sur Netflix