COVID-19 : la Chine devra répondre à des «questions difficiles», avertit Londres

Le Royaume-Uni a averti jeudi la Chine qu’elle devrait répondre après la crise à des « questions difficiles » sur la propagation du nouveau coronavirus, estimant que la coopération avec Pékin ne pourrait pas « continuer comme si de rien n’était ».

« Nous devons regarder tous les aspects, et d’une manière équilibrée, mais il ne fait aucun doute que tout ne peut pas continuer comme si de rien n’était et nous devrons poser les questions difficiles concernant l’apparition du virus et pourquoi il n’a pas pu être stoppé plus tôt », a déclaré le ministre britannique des Affaires étrangères Dominic Raab lors d’une conférence de presse.

Pour Macron, « des choses se sont passées qu’on ne sait pas »

Le président français Emmanuel Macron a estimé jeudi qu’il existait des zones d’ombre dans la gestion de l’épidémie de coronavirus par la Chine, déclarant au Financial Times qu’« il y a manifestement des choses qui se sont passées qu’on ne sait pas ».

« N’ayons pas une espèce de naïveté qui consiste à dire que c’est beaucoup plus fort », a-t-il dit à propos de la façon dont la Chine a géré la situation. « On ne sait pas. Et même, il y a manifestement des choses qui se sont passées qu’on ne sait pas », a-t-il ajouté.

Poutine qualifie de «contre-productives» les accusations visant la Chine

Le président russe Vladimir Poutine a qualifié jeudi, au cours d’une conversation avec son homologue chinois Xi Jinping, de « contre-productives » les accusations visant Pékin, soupçonné de désinformation sur le nouveau coronavirus, apparu en Chine.

M. Poutine a salué au cours de cet appel téléphonique les « actions cohérentes et efficaces des Chinois, qui ont permis de stabiliser la situation épidémiologique dans le pays », selon un communiqué du Kremlin.

Le président russe a également dénoncé « le caractère contre-productif des tentatives d’accuser la Chine de ne pas avoir informé le monde assez tôt de l’apparition d’une nouvelle infection dangereuse », appelant à renforcer la coopération russo-chinoise dans la lutte contre la pandémie.

Le gouvernement de Donald Trump accuse Pékin d’avoir « dissimulé » la gravité de l’épidémie à son début en Chine et a gelé mardi la contribution financière américaine au fonctionnement de l’Organisation mondiale de la santé, lui reprochant de s’être alignée sur les positions chinoises.

Les États-Unis et la Chine se sont toutefois engagés mercredi à coopérer pour combattre le nouveau coronavirus, malgré les tensions toujours vives entre les deux grandes puissances.

Washington a également évoqué jeudi une « enquête » pour faire la lumière sur l’origine du Covid-19, ne semblant pas exclure que le coronavirus provienne d’un laboratoire chinois à Wuhan, la région d’origine de la pandémie.

De l’avis des experts à l’heure actuelle, le nouveau coronavirus a fait son apparition fin 2019 sur un marché en plein air de Wuhan, où des animaux exotiques comme des chauves-souris étaient vendus vivants. Le virus d’origine animale aurait pu y muter en se transmettant à l’homme.