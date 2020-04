La relève sur pause

Le Festival Vue sur la Relève a annoncé officiellement mercredi le report de sa 25e édition, confirmant du même coup l’impact important que provoque la pandémie de COVID-19 sur les artistes émergents.

«C’était notre 25e anniversaire, on avait mis beaucoup d’énergie pour faire une belle programmation», indique d’emblée Émilie Laforest, directrice artistique de l’édition de cette année, avec une pointe de déception dans la voix.

«On essaie de voir pour trouver certaines alternatives qu’on pourrait proposer, mais le défi avec la relève, c’est la découvrabilité et le fait que ce soit souvent des inconnus du grand public, poursuit-elle. Quand Yannick Nézet-Séguin ou Pierre Lapointe se creusent la tête pour trouver des alternatives à la COVID, c’est une chose, mais nous si on essayait de faire pareil, ça tomberait sûrement dans les craques.»

L’édition de cette année est donc reportée à l’année prochaine, dans l’espoir que les conditions le permettent toujours en ces temps incertains. Des démarches sont également en cours de la part de l’organisation pour tenter de donner toute la tribune possible, auprès du public comme des diffuseurs, à cette relève encore souterraine et précaire.

Le festival a également dévoilé aujourd’hui les résultats d’un sondage réalisé auprès des 25 artistes initialement programmés indiquant que 75 % d’entre eux ne bénéficient plus d’aucune aide financière pour la création ou la diffusion de leurs œuvres, en raison de l’annulation des événements culturels.

«S’ils ont cinq shows d’annulés, qui sont des shows importants, c’est très majeur dans leur carrière», résume la directrice artistique.

Album reporté

Parmi les artistes touchés, le duo La Fièvre, composé de Zéa Beaulieu-April et Ma-Au Leclerc, prévoyait lancer un album complet à travers l’édition de cette année, qui devait se tenir du 5 au 16 mai.

«Quand on a été invitées à participer à Vue sur la Relève, on était contentes parce qu’on savait qu’on allait avoir le temps de finir notre album, et pour un band comme nous, d’avoir cette occasion-là de mixer un lancement avec un festival de ce genre-là, c’est énorme parce qu’on n’a pas vraiment de plateforme pour faire la promotion de nos shows, explique Zéa Beaulieu-April. C’était vraiment une belle occasion pour nous, le timing était parfait.»

La formation se retrouve ainsi malgré elle à suspendre ses plans, dans un contexte profondément incertain. Au moment de notre entretien, la réflexion était toujours en cours quant à la date de sortie de l’album ainsi que celles des prochains événements prévus à l’horaire.

«On dit qu’on fait de la musique pop, expérimentale, électro et hargneuse, on essaie de faire danser les gens, décrit la musicienne. Donc c’est sûr que pour nous, pour La Fièvre, un petit concert intimiste de salon, comme on en voit beaucoup, ça ne se prête vraiment pas à ce genre de contexte là.»

«Mais on a super hâte de faire entendre cet album-là, c’est certain, poursuit-elle. On va sortir un “single” le 18 avril, ça c’était déjà prévu, et on va le faire quand même.»