Labeaume défend sa gestion de crise

La gestion de crise n’effraie pas Régis Labeaume, bien au contraire, et la dernière chose qu’il devait faire ces dernières semaines, à son avis, c’était de « se tirer devant les caméras ».

Le maire a entendu les critiques selon lesquelles il ne se montrait pas assez rassurant ou n’était pas aussi visible que d’autres élus, comme la mairesse de Montréal.

« C’était comme ça aussi le soir de la [tuerie de la] mosquée, relate-t-il. Des gens disaient : “Il est où le maire ?” Bien le maire, il travaille [...] Quand ça arrive, tu restes dans ton bureau et tu travailles. »

Dans le présent cas, son rôle de maire consistait, selon lui, à suivre et à appuyer les trois personnes que sont le premier ministre du Québec, le docteur Arruda et la ministre McCann. « Il faut que le focus soit sur eux. »

Il s’est donc employé, avec son équipe, à gérer la crise au sein de la ville.

Il ne tarit pas d’éloges envers Chantale Giguère, coordonnatrice municipale de la sécurité civile, et se félicite d’avoir recruté comme directeur général un ancien sous-ministre aux Finances du Québec, Luc Monty, avec qui il élabore des plans et des scénarios.

« On a un protocole qu’on suit, et une centaine de personnes qui gèrent et anticipent avec nous, alors on est très organisés ici [...] Ce n’est pas le moment de te faire du capital politique ni de faire l’intéressant. »

M. Labeaume considère qu’il a bien fait aussi par rapport aux commerçants. « Ça ne donne rien de dire : je suis en négociation avec le gouvernement [...] En crise comme ça, ne va pas tirer le coup si tu n’es pas sûr de pouvoir livrer la marchandise. Alors, on l’a annoncé quand c’était prêt. »

Premier geste

Lors de sa première journée comme maire, en 2007, Régis Labeaume est arrivé à l’hôtel de ville avec deux projets, dont celui de doter Québec d’un plan pour gérer les catastrophes.

C’est à ce moment que Chantale Giguère, aujourd’hui coordonnatrice de la sécurité civile, a pris ce dossier en main.

« Elle a créé tout ce plan-là, elle en a même fait une maîtrise à l’ENAP, et elle a embauché François Pagé, un Québécois rattaché à l’ONU, où il faisait partie de l’équipe prélogistique, lors de situations de crise. C’est lui qui a formé les gens de la Ville pour les situations d’exception. »

Année difficile

Sur le plan personnel, le maire admet avoir passé une année très chargée en émotions, avec un cancer qu’il a combattu, une séparation et le cancer de son père.

M. Labeaume a d’ailleurs tenu à souligner l’excellent travail du personnel de l’Hôpital Chauveau, où son père se trouve aux soins palliatifs.

« Je les adore, ce sont des gens extraordinaires. Mon père les aime. Je ne sais pas comment ils font, mais ils sont toujours de bonne humeur. C’est remarquable. »