Le gouvernement suédois obtient plus de pouvoirs pour faire face à la COVID-19

Le Parlement suédois a adopté jeudi une nouvelle loi renforçant temporairement les pouvoirs du gouvernement afin de lutter contre l’épidémie de nouveau coronavirus, qui a déjà tué plus d’un millier de personnes dans le pays.

Cette loi doit entrer en vigueur le 18 avril jusqu’à fin juin, et accorde à la coalition gouvernementale conduite par les sociaux-démocrates - entre autres mesures - la possibilité de fermer temporairement des entreprises, des ports et des aéroports ou de limiter les rassemblements publics, sans passer par le vote parlementaire.

« C’est important que le gouvernement ait accès à plus d’outils dans la lutte contre le coronavirus - s’ils s’avèrent nécessaires », a déclaré la députée sociale-démocrate Kristina Nilsson au cours d’un débat jeudi au Parlement.

Un temps critiquée par les partis d’opposition, la loi prévoit que les parlementaires puissent annuler une mesure prise sans vote par le gouvernement, s’ils la jugent inutile.

En outre, le gouvernement n’est pas autorisé à édicter des mesures restreignant les droits garantis par la Constitution du pays - telle que l’instauration d’un couvre-feu - sans l’accord préalable du Parlement monocaméral.

Jusqu’à présent, le pays nordique a adopté une approche plus souple que d’autres pays européens face à l’épidémie - appelant simplement chacun à « prendre [ses] responsabilités » et à suivre les recommandations des autorités sanitaires.

Parmi les mesures les plus strictes jusqu’à présent figurent l’interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes et celle des visites dans les maisons de retraite.

Jeudi, le gouvernement a également décidé de prolonger d’un mois l’interdiction des voyages jugés non nécessaires en dehors de l’UE, conformément à une décision commune européenne.