Le théâtre musical «Hedwig et le pouce en furie» en janvier à Montréal

Benoît McGinnis devra patienter plusieurs mois avant de retrouver le personnage de Hedwig, cette chanteuse allemande incarnée par un homme et qui mène une formation glam rock, dans le théâtre musical «Hedwig et le pouce en furie».

Annoncées pour la seconde portion du mois de mai à L’Astral, à Montréal, les représentations de l’oeuvre mise en scène par René Richard Cyr ont été reportées à janvier prochain suite à la pandémie de COVID-19.

Au total, 10 soirées sont prévues du 12 au 30 janvier 2021, toujours dans la même salle. Les détenteurs de billets ont donc déjà leurs places réservées pour l’une ou l’autre des nouvelles dates.

D’autres rendez-vous ont été programmés pour l’an prochain au Québec. Afin de consulter la liste, on se rend à l’adresse hedwigetlepouceenfurie.ca,

Sur scène, le public doit également retrouver Élisabeth Gauthier Pelletier ainsi que quatre musiciens.

Traduite et adaptée en français par Benoît McGinnis et René Richard Cyr, la pièce «Hedwig and the Angry Inch» en version originale anglaise a été présentée pour la première fois sur Broadway il y a quelques années. Sa création remonte à la fin des années 1990. Une adaptation cinématographique a quant à elle vu le jour en 2001.