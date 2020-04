Le va-et-vient s’est poursuivi entre les résidences d’aînés

Malgré les mises en garde récentes de la ministre de la Santé, Danielle McCann, des employés de CHSLD continuent de faire des quarts de travail dans plus d’un établissement, dont certains où les cas de COVID-19 ont explosé.

À Montréal, le syndicat qui représente les préposés aux bénéficiaires du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal a démontré qu’au moins un de ses membres travaille dans deux établissements à la fois, dont le CHSLD Yvon-Brunet, où près de 100 des 180 résidents ont été contaminés.

Le président du STT-CCSMTL-CSN, Alain Croteau, a transmis à notre Bureau d’enquête des copies des horaires de l’employé.

« On est capable de faire la démonstration qu’il se promène entre Louis-Riel et Yvon-Brunet », a-t-il dit en ajoutant que plusieurs autres travailleurs sont dans la même situation.

Le CHSLD Louis-Riel semble jusqu’ici exempt de cas de COVID-19.

Dès le début de la pandémie, le syndicat avait déjà demandé au CIUSSS de cesser ce va-et-vient pour réduire les risques de contamination.

« Je ne crois pas que l’employeur fait exprès, je pense qu’il n’a pas le choix », a dit M. Croteau, en évoquant le manque de main-d’œuvre.

Montérégie et Mauricie

Le CISSS-Montérégie-Est a confirmé que des infirmières et des préposés travaillent au Centre hospitalier Hôtel-Dieu et au centre d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) voisin. Leur nombre exact n’a pas été précisé.

Le porte-parole Hugo Bourgoin a indiqué que la stabilité du personnel est recherchée, « autant que possible », afin de « minimiser le risque de contamination ».

À Saint-Tite, en Mauricie, deux préposées aux bénéficiaires du CHSLD Monseigneur Paquin ont affirmé que la direction est d’abord restée sourde à leurs appels pour éviter de travailler avec des employés du CHSLD Laflèche, à Shawinigan, un des plus importants foyers d’éclosion au Québec.

« On s’est fait dire qu’on paniquait pour rien », a dit l’une d’elles, qui n’a pas voulu être identifiée.

Avec pour résultat qu’une dizaine de cas se sont déclarés ensuite chez les 36 résidents du CHSLD à Saint-Tite, soutiennent les deux employées atteintes par le virus.

Un porte-parole du CIUSSS de la Mauricie, Guillaume Cliche, a affirmé que les employés ont cessé de se déplacer depuis vendredi dernier.

Une force, dit le ministère

Le ministère de la Santé a affirmé qu’aucune directive formelle n’empêche la mobilité des employés.

« C’est aussi ce qui fait la force du réseau de la santé et des services sociaux, c’est-à-dire le personnel peut être appelé en renfort dans les installations qui en auraient davantage besoin », a indiqué une porte-parole en précisant que des mesures de protection sont en place.

Ce qu’a dit la ministre de la Santé la semaine dernière

9 AVRIL

« [Les établissements] tentent d’organiser le plus possible, vraiment, que ce soient les mêmes personnes qui donnent les soins aux patients, c’est-à-dire que les gens ne se promènent pas d’une unité à l’autre ou d’un établissement à l’autre. »

10 AVRIL

« On est en train de réorganiser tout ça. Et ça nous prend plus de personnel. »

- Danielle McCann