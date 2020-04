Legault rectifie le tir: les établissements pour aînés n’ont pas tous été visités

Contrairement à ce qu’il avait affirmé en début de semaine, François Legault a admis jeudi que ce ne sont pas tous les établissements pour personnes âgées qui ont reçu la visite des autorités depuis le scandale au CHSLD privé Herron.

• À lire aussi: COVID-19: le Québec déplore une hausse de 143 décès

• À lire aussi: [EN DIRECT JEUDI 16 AVRIL] Tous les développements de la pandémie

Devant les cas de «négligence» et les nombreux décès à la résidence de Dorval, le premier ministre a dépêché dans les derniers jours des inspecteurs pour passer à la loupe les 2600 résidences pour aînés du Québec.

Mardi, François Legault a annoncé que tous les établissements avaient reçu la visite des autorités. «On a terminé la visite des 2600 résidences. (...) On n'est pas en train de faire de la paperasse. Ce qu'on voulait, c'est d'aller de visu voir où il y a des problèmes, voir quelles sont les résidences qu'on doit surveiller, aider», a-t-il dit.

Photo Jean-François Desgagnés

Depuis, la liste des établissements sous surveillance a été rendue publique et on peut voir le nom des résidences à risque et le pourcentage de personnes âgées infectées par la COVID-19.

Mais les propos de François Legault ont fait sourciller des propriétaires de foyers pour aînés, qui n’ont jamais reçu la visite des autorités. Certains, qui ont préféré qu’on taise leur nom et qu’on n’identifie pas leurs résidences, ont reçu un simple coup de fil. D’autres n’ont jamais eu de nouvelles.

«Ce que le premier ministre a dit mardi était un mensonge pour rassurer la population», a dit un propriétaire de résidences pour personnes âgées à notre Bureau parlementaire. «On voit que c’est en train de se faire surtout par téléphone», précise-t-on.

Photo JEAN-FRANÇOIS DESGAGNÉS

Selon nos informations, les résidences privées pour aînés se sont fait dire que celles qui ont au moins un cas de COVID-19 seront visitées d’ici vendredi. Pas de nouvelles pour les autres.

Mise au point de Legault

Jeudi, en ouverture de la conférence de presse quotidienne sur l’état de propagation du virus au Québec, François Legault a rectifié le tir.

«On avait dit que toutes les résidences avaient été visitées. Ce n'est pas le cas. On m'a précisé que tous les CHSLD publics ont été visités. Les autres sont en train d'être visités, ça devrait être terminé bientôt. Mais il y en a encore qui n'ont pas été visités dans les résidences autres que les CHSLD publics», a-t-il reconnu.

Photo JEAN-FRANÇOIS DESGAGNÉS

Au ministère de la Santé et des Services sociaux, on signale que les «lieux d’hébergement problématiques sont priorisés pour ces visites».

«Les CISSS et les CIUSSS effectuent des appels aux milieux de vie sur leurs territoires à tous les jours. Ils sont donc déjà en contact direct avec la direction de ces établissements. Des visites se font également de façon constante», a ajouté la porte-parole Marie-Claude Lacasse.