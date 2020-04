Les dirigeants du G7 appellent à un examen et une réforme de l’OMS

Les dirigeants du G7 ont appelé jeudi, à l’issue d’une réunion en visioconférence, à un « examen et une réforme en profondeur » de l’Organisation mondiale de la santé, soutenant les critiques du président américain Donald Trump envers cet organe de l’ONU, a indiqué la Maison-Blanche.

« Les dirigeants ont reconnu que les pays du G7 contribuaient chaque année à hauteur de plus d’un milliard de dollars à l’Organisation mondiale de la santé (OMS), et une grande partie de la conversation a porté sur le manque de transparence et la mauvaise gestion systématique de la pandémie par l’OMS », a fait savoir dans un communiqué l’exécutif américain.

Plus de détails à venir...