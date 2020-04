Michel Ledoux: de «Bibi et Geneviève» à «Passe-Partout»

MONTRÉAL | Bibi et Geneviève, T’es où Théo, Passe-Partout : ces trois émissions-cultes pour enfants ont un marionnettiste en commun, Michel Ledoux. Du Z99944X de Bibi aux adorables découvertes de Pruneau, celui-ci fait appel, depuis toujours et encore aujourd’hui, à son cœur «d’enfant curieux» pour insuffler une âme à ses personnages.

Nommez un concept qui a inclus des marionnettes à la télévision québécoise, et il y a fort à parier que Michel Ledoux en ait fait partie. À plein temps, La maison de Ouimzie, Marc-en-peluche, en plus des trois classiques cités plus haut: le créateur a parlé aux téléspectateurs de toutes les époques, et particulièrement aux tout-petits.

Aujourd’hui, Michel Ledoux est en tournée avec Théo, la mascotte de la chaîne Yoopa, dans le spectacle Yoopacadabra, avec le magicien Fredo, et il manie les ficelles de plusieurs protagonistes animés de Passe-Partout, dont Pruneau.

Et, même si 20 ans ont séparé les heures de gloire de Bibi (Bibi et Geneviève a tenu l’antenne de 1988 à 1992 en épisodes originaux, et en rediffusions jusqu’en 2001) et Théo (né avec le lancement de la chaîne Yoopa en 2010), le mandat et la sensibilité demeurent les mêmes lorsque vient le temps de s’adresser aux enfants, assure Michel Ledoux.

D’autant plus que les bambins de la génération Y ayant grandi avec Bibi et devenus parents de bouts de choux entichés de Théo reconnaissent souvent la voix du premier lorsqu’ils écoutent le second!

«Bibi et Théo sont tous les deux des enfants curieux... même si Bibi a 12 000 ans! (rires) Ce qui correspond, sur sa planète à un enfant de six ou sept ans dans notre monde. Mais la curiosité est la même : vouloir apprendre, découvrir...» énumère Michel Ledoux.

«Quand ma fille était petite, je lui parlais comme aujourd’hui, maintenant qu’elle est adulte. J’utilise le même langage quand je parle aux enfants avec Théo. Et les enfants sont contents quand on leur parle comme des grands», ajoute-t-il.

Confinement

D’ailleurs, Michel Ledoux lance l’invitation à la direction de la chaîne Yoopa: en ce moment, il adorerait enregistrer des capsules pour le web et la télévision en compagnie de son fidèle copain Théo, pour désamorcer avec les petits téléspectateurs les aléas du confinement et de la pandémie de COVID-19.

«Le confinement, c’est drôle au début, on se sent comme en vacances, mais on a aussi des restrictions. On ne peut pas aller jouer dehors, mais qu’est-ce qu’on peut faire à la maison? J’aurais suggéré aux enfants que faire à manger avec papa ou maman, c’est drôle ; je peux couper des légumes pour la première fois de ma vie. Je peux placer les assiettes dans le lave-vaisselle pendant que mes parents font autre chose. Je peux passer la balayeuse, c’est très "cool"! J’aurais aussi pu apporter des idées de bricolage. Ce sont des avenues que Théo pourrait prendre», dépeint l’artiste.

Bibi de retour?

Au début du mois d’avril, les adeptes d’hier de Bibi et Geneviève ont eu une belle surprise sur les réseaux sociaux en voyant circuler des saynètes – tout récemment enregistrées et traitant de la pandémie de COVID-19 – réunissant les principales figures de la série, dont Geneviève (Sophie Dansereau), Julien (Nicolas Canuel) et, bien sûr, Bibi, dont les cheveux verts n’ont pas blanchi d’un iota avec les années.

Voilà qui risque de leur faire encore plus plaisir: l’éventualité d’une nouvelle version de Bibi et Geneviève, à la façon du Passe-Partout actualisé qui fait mouche présentement à Télé-Québec, flotte présentement dans l’air.

Les auteures Francine Tougas (idéatrice de Bibi et Geneviève à l’époque) et Marie-Mousse Laroche, de même que Michel Ledoux et la maison de production Mégafun, envisagent très sérieusement, depuis plusieurs mois, de donner une seconde vie à l’univers du petit extraterrestre au timbre strident avec, peut-être, une nouvelle comédienne qui prêterait ses traits à Geneviève. Suffit qu’un diffuseur se montre intéressé pour que l’équipe embarque illico «dans la locomotive», indique Michel Ledoux.

«Bibi va toujours rester d’actualité, plaide-t-il. C’est un petit extraterrestre qui fait son stage de planète Terre. On regarde ce qui se passe actuellement. Si Passe-Partout a pu faire un retour, je ne vois pas pourquoi Bibi ne pourrait pas avoir un succès aussi.»