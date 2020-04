Mort de Brian Dennehy, gueule de Hollywood et méchant de «Rambo»

L’acteur Brian Dennehy, gueule de Hollywood qui avait notamment incarné le shérif harcelant Sylvester Stallone dans « Rambo », est mort à l’âge de 81 ans, sans lien avec le coronavirus, a annoncé jeudi son agent.

Spécialiste des seconds rôles et jouant souvent les méchants, il avait également été remarqué dans « Roméo + Juliette » ou les séries « Dynastie », « Dallas » et plus récemment dans « Blacklist ».

Avec des dizaines de films à son actif, Brian Dennehy était aussi un acteur de théâtre confirmé, qui s’est illustré à Broadway et a remporté deux Tony Awards, plus grandes récompenses théâtrales aux États-Unis.

Il avait joué aux côtés de Robert De Niro et d’Al Pacino en 2008 dans le film policier « La Loi et l’Ordre ».

L’acteur est mort de causes naturelles sans rapport avec la pandémie de coronavirus et s’est éteint mercredi soir à son domicile du Connecticut, a indiqué son agent dans un communiqué transmis à l’AFP.

« Charismatique, d’une générosité sans limites, il était un père et un grand-père fier et dévoué, il manquera à sa femme Jennifer, à sa famille et ses nombreux amis », a écrit sur Twitter sa fille Elizabeth, elle-même actrice.