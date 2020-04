Oilers: La famille de Colby Cave est reconnaissante

La famille du joueur des Oilers d’Edmonton décédé à 25 ans, Colby Cave, a tenu à remercier la grande communauté du monde du hockey pour son support, jeudi.

• À lire aussi: Cave meurt à 25 ans

• À lire aussi: Décès de Colby Cave : «J’ai de la misère à réaliser ce qui se passe» - Jean-François Houle

«Il n’y a pas de mots pour réconforter une famille en deuil lors d’une perte comme celle-ci. Pourtant, notre communauté, nos amis et notre famille ont trouvé le moyen de s’enrouler autour de nous, sans dire un mot», a écrit la famille du disparu dans un communiqué.

La semaine dernière, Cave avait été admis dans un centre hospitalier de Toronto, où il avait subi une opération d’urgence pour retirer un kyste colloïde qui mettait de la pression sur son cerveau. Il a toutefois perdu sa bataille et est décédé samedi.

«La nature compétitive de Colb a toujours alimenté son désir de devenir meilleur et de faire mieux dans tous les aspects de sa vie, a également dit la famille. Nous sommes fiers de savoir que les autres reconnaissaient et admiraient ces qualités chez Colby.»

Mardi, les Oilers ont créé le Fond commémoratif Colby Cave qui aura pour but de perpétuer la mémoire du disparu et d’aider des programmes communautaires axés sur la santé mentale et l’accessibilité au sport pour les plus démunis. Lundi, la communauté de Battleford, en Saskatchewan, a accueilli la famille du hockeyeur en formant une haie d’honneur avec leurs véhicules motorisés. Cave était originaire de la petite municipalité canadienne de moins de 4000 habitants.