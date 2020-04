Remboursements partiels dans les écoles privées?

Les parents recevront-ils un remboursement partiel de la part des établissements privés ? Ceux-ci étudient la question.

Près de 115 000 élèves fréquentent 200 écoles privées du primaire, du secondaire et à vocation particulière. Les frais de scolarité annuels varient de 2000 $ à 4500 $ pour les écoles subventionnées, et totalisent 8000 $ et plus pour les écoles non subventionnées.

Frais accessoires

S’ajoutent des frais accessoires, de 500 $ à 2000 $ (et souvent plus), notamment pour les sorties obligatoires et activités parascolaires, le matériel et le transport scolaire, les assurances, les cadenas, les frais de garde, etc. À ces dépenses s’ajoutent les frais d’admission, les uniformes et les lunchs.

Les parents acquittent ces factures en deux paiements annuels ou, pour la plupart, par paiements mensuels. Or, en mars et avril, ils ont dû assumer la facture complète, même si certains services n’étaient pas fournis, comme le transport, les sorties ou les services de garde.

D’autre part, la prestation pédagogique varie en intensité et en qualité d’un collège à l’autre, malgré les efforts et l’ingéniosité déployés par les enseignants et les collèges.

De nombreux parents, qui peinent à joindre les deux bouts depuis le début de la crise, se demandent toutefois s’ils en ont pour leur argent.

Des options

« Jusqu’au 27 mars, une directive émanant de Québec nous obligeait à assumer tous nos engagements contractuels ; après cette date cette obligation est tombée, et chaque collège a pu faire des mises à pied et négocier des allègements avec ses fournisseurs », explique David Bowles, directeur général du Collège Charles-Lemoyne, sur la Rive-Sud de Montréal, et président de la Fédération des établissements d’enseignement privé (FEEP).

Ce dernier explique que la majorité des collèges sont des OBNL et que, dans les circonstances, ils auraient de la difficulté à accorder des remboursements. Plusieurs écoles ont toutefois cessé de facturer certains frais, ce qui devrait se répercuter sur les factures de mai et juin. Mais chaque établissement prend ses décisions de manière autonome.

« On dit aux parents que quand la crise sera passée et que l’année scolaire sera terminée, les écoles évalueront les services rendus et les économies, poursuit M. Bowles. Certaines établiront des pourcentages de remboursement par programmes. »

Comme les services pédagogiques sont offerts à distance grâce aux technologies, les enseignants ont conservé leur emploi. La FEEP considère donc que les parents ne devraient pas s’attendre à obtenir un remboursement pour la partie pédagogique.

Enfin, chez les cégeps privés, les cours se poursuivent à distance. Leur association n’envisage aucun remboursement, sauf peut-être pour les activités parascolaires. Elle attend des précisions du gouvernement avant de se prononcer.

Conseils