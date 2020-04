Salubrité et sécurité des logements : Moins de constats et plus d’avis de détérioration

Le confinement à la maison prend une toute autre couleur quand on demeure dans un logement insalubre ou non sécuritaire, et la Ville semble réussir à punir seulement un faible nombre de propriétaires délinquants.

En 2019, seulement 17 constats d’infraction ont été remis à des propriétaires de logements insalubres ou non sécuritaires, associés de 13 800 $ d’amendes. L’année précédente, 50 constats avaient été remis, pour 97 225 $ d’amendes.

Pourtant, la Ville de Montréal a réalisé près de 2853 inspections en 2019, soit presque 500 de plus qu’en 2018.

L’ensemble de ces inspections ont révélé des situations problématiques l’an dernier, contre les trois quarts des 2354 faites en 2018.

Soulignons que ces données n’incluent pas les inspections réalisées par les arrondissements, qui font 60 % des inspections.

La présence de moisissure ou de vermine peut constituer une infraction, tout comme un système de plomberie ou de ventilation inadéquat, par exemple.

Une personne physique contrevenant au règlement sur la salubrité, l’entretien et la sécurité des logements peut recevoir une amende de 250 $ à 6000 $. Pour une personne morale, l’amende va de 500 $ à 10 000 $.

Avis de détérioration

La Ville dit avoir décidé de sévir contre les propriétaires en utilisant les avis de détérioration plus que les constats d'infraction.

«L’objectif, c’est de dire: qu’est ce qui fonctionne le plus? Le constat, pour un grand propriétaire qui a des moyens, ça n’a pas le même impact qu’un avis de détérioration. Cet avis c’est comme un «super ticket», ça touche à la valeur d’une maison», commente Robert Beaudry, responsable de l’habitation au comité exécutif.

«La banque va être avisée qu’il y a une perte de valeur sur le bâtiment et ça va faire pression sur le propriétaire», illustre-t-il. La Ville a émis 30 avis de détérioration l’an dernier, soit 10 fois plus qu’en 2018.

À la Ville, une équipe de 30 personnes, dont 18 inspecteurs, sont à pied d’œuvre. «C’est clair qu’il faut continuer à maintenir la pression», dit M. Beaudry.

Mentionnons, par ailleurs, que 41 ménages ont été évacués en 2019, contre 80 en 2018. La Ville évoque le «contexte de resserrement du marché locatif».