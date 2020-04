Un face-à-face entre Gretzky et Ovechkin

On ne sait toujours pas Alex Ovechkin réussira à battre le record du plus grand nombre de buts inscrits dans la Ligue nationale de hockey (LNH) appartenant à Wayne Gretzky.

On pourra cependant savoir lequel des francs-tireurs est le meilleur au jeu vidéo NHL20.

En effet, les Capitals de Washington organiseront un duel virtuel entre les deux hommes le 22 avril prochain. Ce choc de titans a d’ailleurs été intitulé The Great One vs. The Great Eight Showcase.

Les amateurs pourront voir Gretzky et Ovechkin se livrer une série de deux de trois sur la plateforme Twitch. Les futurs spectateurs sont également invités à faire des dons à la Banque alimentaire d’Edmonton et à la fondation «Feeding the Frontlines».

En ce qui concerne le record pour le plus de buts inscrits dans la LNH, «Ovi» a présentement un retard de 188 réussites sur le légendaire numéro 99.