Un joueur de l'Impact confiné à l’hôtel avec Thierry Henry

L’Hôtel Ritz-Carlton du centre-ville de Montréal est vide de clients ces temps-ci en raison de la pandémie de coronavirus. En fait, il n’y a pratiquement aucun visiteur sur les lieux... hormis l’entraîneur-chef de l’Impact, Thierry Henry, et son jeune joueur Luis Binks.

Effectivement, les deux hommes peuvent faire un peu plus ample connaissance, puisqu’ils sont confinés à cet établissement. Cependant, il reste que les règles en vigueur demeurent contraignantes; d’ailleurs, chacun vit isolément dans sa pièce respective. Il n’y a aucun service aux chambres et le duo se retrouve au moment de recevoir sa livraison quotidienne de nourriture.

«Je le vois seulement en bas à la réception, assis seul. On peut ensuite avoir une discussion, a expliqué Binks au quotidien britannique Daily Mail à propos de son instructeur. Tout cela n’est pas l’idéal, mais il n’y a pas grand-chose à faire.»

«Il n’y a que lui et moi. Aucun autre visiteur ne peut se présenter et tous les autres sont partis. Non, il ne m’a pas encore invité à sa chambre, mais je crois bien qu’il a une grosse suite!», a ajouté l’arrière de 18 ans.

Joël Lemay / Agence QMI

Aussi, celui ayant joint les rangs du Bleu-Blanc-Noir en février se trouve au 10e étage de l’édifice, ce qui ne l’empêche pas de se tenir en forme le mieux possible.

«Je cours dans les escaliers au lieu de prendre l’ascenseur; j’espère que l’entraîneur puisse me voir! Toutefois, même s’il n’était pas là, je ferais le tout quand même, a-t-il dit. Je tente d’en accomplir le plus qu’il faut physiquement, car au début de la saison, j’étais à mon mieux. Là, bien, je fais de la course dehors, mais tout est arrêté et les rues sont désertes. J’imagine qu’il s’agit d’une belle façon de découvrir la ville.»

Heureux d’avoir un bon exemple

L’ancien de l’organisation anglaise de Tottenham a réitéré son bonheur de se retrouver au sein d’une équipe dirigée par Henry, qui mettra à profit toute son expérience selon lui.

«Il est l’une des raisons pour lesquelles je suis venu ici. Je veux m’améliorer grâce à ses connaissances. L’autre jour, je lui ai demandé quels étaient les meilleurs défenseurs qu’il a affrontés et il m’a tout dit à propos d’Alessandro Nesta et de Lillian Thuram», a-t-il admis.

Enfin, il n’est pas question pour Binks de défier Henry dans les corridors de l’hôtel.

«Je ne le ferais pas. Je l’ai vu s’entraîner et il aurait le dessus sur moi», a-t-il affirmé.