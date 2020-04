Une aidante naturelle freinée dans son élan

Devant le manque de personnel, le tandem Legault-Arruda avait ouvert la porte au retour des aidants naturels pour aider des personnes âgées. Mais n'entre pas qui veut dans un CHSLD, même si le lien avec un bénéficiaire remonte à quelques années.

Laurette Grenon habite au CHSLD LaSalle et reçoit l'aide de la même aidante naturelle depuis 2017. Micheline De Sentis est une amie de la famille depuis toujours et a été préposée aux bénéficiaires durant 25 ans.

«On avait tous entendu la même chose, avec M. Legault qui disait que le jeudi, les proches aidants pourraient y aller», relate sa fille Ghislaine Boileau.

Mme Grenon a fêté son centième anniversaire le 3 novembre dernier. Lorsque la crise de la COVID-19 a éclaté, elle allait bien. Pas de problèmes cognitifs significatifs. Mais depuis, la famille a de la difficulté à savoir dans quel état elle est.

«Moi, ce matin, je me suis rendue. J'avais appelé le CIUSSS de l'Ouest-de-l'île, hier, pour confirmer ma présence ce matin à l'hôpital comme aidante, et on m'a dit: "Il n'y a pas de problème, rendez-vous, madame." Je me suis rendue là et ils m'ont fermé la porte au nez», explique Mme De Sentis.

Selon la famille, la centenaire est seule dans une chambre. Elle n'est pas porteuse de la COVID-19. Elle est sur un étage sécuritaire.

«J'ai dit à la dame: "Si c'était votre mère, madame, on en meurt pas de rester dans nos excréments, mais on peut mourir de faim, par exemple." Puis, ce qui me fait de la peine, c'est qu'on m'a dit qu'elle s'était affaiblie parce qu'elle ne mangeait pas», raconte l’aidante de Mme Grenon.

«Monsieur le premier ministre, il dit: "Ah, le taux d'hospitalisation a baissé, c'est stable. "Bien, oui, ils ne se rendent même pas à l'hôpital, ils meurent avant! Alors, moi, j'ai bien peur pour la dame de qui je prends soin que ça arrive», ajoute Mme De Sentis.

La fille de Laurette Grenon s'inquiète maintenant pour sa mère.

«Les médecins qui demandent 220 dollars, je crois, de l'heure, puis moi, notre Micheline, elle ne coûte rien! Elle est là avec son coeur, elle veut aller aider. Puis, ça fait deux ans, ce n'est pas comme quelqu'un qui sort de n'importe où, là!» se désole Mme Boileau.

Elle déplore aussi une discordance que la réalité sur le terrain et ce que dit le premier ministre du Québec.

«Ce que dit M. Legault, puis ce qui se fait sur le terrain, on dirait qu'il y a quelque chose qui coupe entre ça», dit-elle.