Une légende de la lutte est décédée

L’ancien annonceur-maison de la World Wrestling Entertainment (WWE) Howard Finkel est décédé à l’âge de 69 ans, a annoncé la fédération jeudi.

Le natif de Newark, au New Jersey, fut l’une des figures remarquables au sein de la lutte professionnelle. Ayant commencé à œuvrer pour l’organisation lors d’un gala au Madison Square Garden en 1977, il est devenu la voix à temps plein dans les arènes de la WWE deux ans plus tard. «The Fink» a éventuellement obtenu la distinction de l’employé ayant la plus grande ancienneté de la compagnie.

Finkel s’est notamment fait connaître par ses annonces dithyrambiques après les combats couronnant un nouveau champion, l’identité du gagnant étant révélée à la foule par une longue insistance sur le mot «nouveau» (en anglais, «new»).

Intronisé au Temple de la renommée de la WWE en 2009, Finkel a notamment pris le micro au cours des combats de lutteurs renommés comme Hulk Hogan et le géant Ferré. Il est demeuré en poste jusqu’au milieu de la décennie 2000, ses présences devenant cependant moins fréquentes à partir de l’année 2000.