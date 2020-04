COULOMBE, Laurent



À Sainte-Anne-de-Bellevue, le 6 avril 2020, à l’âge de 92 ans, est décédé Laurent Coulombe, époux de feu Berthe Despard.Il laisse dans le deuil ses enfants Louise et Guy, ses petits-enfants Michel (Marie-Christine Lachapelle) et Francis, sa compagne Ghislaine Rousseau (née Martel) et ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère Georges Coulombe (feu Pierrette Legris), son beau-frère Roger Proulx (feu Claire Despard), sa belle-soeur Betty Ann Despard née Gaul (feu Roger Despard) ainsi que ses neveux, nièces et amis.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Sainte-Anne et de l’Hôpital de Verdun pour leur soutien et les bons soins prodigués.Compte tenu des circonstances pandémiques actuelles, une cérémonie privée aura lieu à une date ultérieure.