«Ça va être le bordel» d’ici le 1er juillet dans les mini-entrepôts à Québec

Les citoyens qui se retrouveront entre deux chaises, sans logis d’ici le 1er juillet en raison des retards dans le secteur de la construction, risquent d’avoir beaucoup de difficulté à trouver un local pour entreposer leurs biens.

Malgré la reprise des chantiers résidentiels, dès lundi, le retard accumulé empêchera les entrepreneurs de livrer à temps toutes les unités promises à leurs clients.

Les compagnies d’entreposage de la région de Québec, jointes par Le Journal dans les derniers jours, affichent déjà presque toutes complet pour les mois de mai, juin et juillet. La tradition québécoise des déménagements le 1er juillet est en grande partie responsable de cette pénurie d’espaces disponibles, cyclique et récurrente chaque année durant la même période.

« C’est toujours plein durant ces deux, trois mois-là. Ça va être le bordel pour l’entreposage et les déménagements dans les prochains mois, c’est sûr et certain parce qu’il y aura un effet domino », souligne Benoît Breton, propriétaire d’Entrepôt Logik à Québec. Ses 350 espaces de différentes grandeurs sont déjà tous loués.

« Je m’attends à plein de changements de dates. Des gens vont vouloir prolonger leur location, mais on n’aura rien de disponible pour eux. Si quelqu’un a prévu de quitter son entrepôt le 15 juin, par exemple, dites-vous qu’on a déjà reloué cette case-là pour le 16 juin. Comprenez-vous ? C’est là qu’il va y avoir de la grosse merde. On va gérer ça au jour le jour et on va essayer d’aider nos clients le plus qu’on peut », ajoute-t-il.

Listes d’attente un peu partout

Le propriétaire de Québecentrepôt.com sur la Rive-Sud, Dany Lemay, invite les gens à se trouver des plans B et C au plus vite. « Avant que la COVID-19 arrive, il n’y avait déjà pas assez de mini-entrepôts sur le marché, puis là, c’est encore pire ; le monde se garroche sur nous en panique. Ils nous disent : “Louez-nous n’importe quoi, n’importe où parce que notre entrepreneur ne nous livrera pas notre maison comme prévu” ».

« Le téléphone sonne au moins dix fois par jour pour ça puis je les réfère à mes compétiteurs qui sont déjà pleins et qui ont des listes d’attente eux aussi ».

30 jours gratuits chez U-Haul

La compagnie U-Haul a annoncé récemment qu’elle offrirait 30 jours gratuits de libre-entreposage à toute personne victime des retards dans la construction résidentielle. Cette offre est évidemment « sujette à la disponibilité ».

L’entreprise Mini-Entrepôts, à Québec et Lévis, dit avoir aménagé des locaux vacants comme lieu d’entreposage temporaire pour les entrepreneurs qui s’occuperont eux-mêmes de reloger leurs clients, mais elle ne fera pas affaire avec les particuliers.