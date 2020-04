Voici une dose de soleil pour célébrer le printemps et les journées qui s’allongent tranquillement. Essayez ces carrés carrément divins, moelleux et parfumés à faire rêver à l’été qui s’en vient !

Portions : 16

Préparation : 15 min

Cuisson : 30 min

INGRÉDIENTS

2 oranges

¾ tasse de sucre, divisé

½ tasse de beurre ramolli

2 œufs

1 tasse de farine tout usage

1 c. à thé de poudre à pâte

PRÉPARATION

1. Préchauffer le four à 350 °F. Placer la grille au centre du four. Tapisser un moule carré de 8 po de côté de papier parchemin légèrement plus large que le moule pour faciliter le démoulage.

2. Directement au-dessus d’un grand bol, à l’aide d’une râpe fine, zester les oranges. Ajouter ½ tasse de sucre.

3. Au batteur électrique (mixette), mélanger le sucre et le zeste une minute pour bien parfumer le sucre.

4. Ajouter le beurre dans le bol et fouetter la préparation environ deux minutes pour obtenir un mélange homogène.

5. Directement au-dessus d’un petit bol (ou d’une tasse à mesurer), presser les oranges.

6. Ajouter les œufs et 1/3 tasse du jus d’orange dans le bol avec le sucre et le beurre. Réserver le reste du jus. Fouetter deux minutes.

7. À basse vitesse, incorporer la farine et la poudre à pâte.

8. Verser la préparation dans le moule et étendre uniformément.

9. Cuire au four 30 minutes, ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre du gâteau en ressorte propre.

10. À la sortie du four, renverser le gâteau dans une assiette de service. À l’aide d’une fourchette, piquer le gâteau à plusieurs endroits.

11. Mélanger 3 c. à soupe du jus d’orange réservé avec le reste du sucre (¼ tasse), sans le dissoudre complètement.

12. Verser le mélange de sucre et de jus d’orange sur le gâteau et laisser refroidir avant de tailler en 16 morceaux.

Se conservent quatre jours au réfrigérateur ou trois mois au congélateur.

VALEURS NUTRITIVES

Calories : 137

Protéines : 2 g

Lipides : 7 g

Glucides : 17 g

Fibres : 0 g

Sodium : 59 mg

► Chaque semaine, retrouvez la nutritionniste Geneviève O’Gleman, dans les pages du cahier Zeste. Vous pouvez aussi la lire dans son magazine web Savourer.ca.