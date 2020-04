Comment protéger ma mère?

Ma mère est devenue veuve au printemps 2018 suite au décès duconjoint qui partageait sa vie depuis le décès de notre père. Ledépart de cet homme âgé de 90 ans fut un grand choc pour elle qui approchait alors de ses 80 ans. Avec tout ce qu’il y a à faire lors d’un décès, elle n’a pas vu passer l’année suivante. Mais à partir de l’été 2019, j’ai commencé à trouver qu’elle perdait de son allant et de ses forces physiques. Quand je lui en ai parlé, elle m’a dit que l’obligation de reprendre l’entretien de la maison que son conjoint assumait la fatiguait énormément, que la présence de son homme lui manquait, et que la vie en général la déprimait.

Elle a vu son médecin sur ma recommandation et elle en est revenue avec une ordonnance d’antidépresseurs. C’est à partir de là que son déclin s’est accentué. Je la trouve taciturne quand je la visite. Elle ne prend plus soin d’elle et néglige de plus en plus son environnement. Je lui ai suggéré de vendre sa maison mais elle ne veut pas quitter le lieu de tous ses souvenirs, même s’il s’agit d’une maison modeste. J’en ai parlé avec mon unique frère et sa femme, et tous deux refusent d’intervenir auprès d’elle. Il faut dire que leur situation financière est chancelante et qu’ils craignent d’avoir à débourser pour elle.

Lors de ma dernière visite chez elle en fouillant dans sa pharmacie, j’ai constaté qu’elle consommait beaucoup plus de médicaments qu’elle ne veut bien me l’avouer. Je crains qu’elle ne soit en train de s’empoisonner mais je ne sais pas quoi faire pour la prévenir des dangers qui la guettent.

Une fille

Pourquoi ne pas lui proposer de l’accompagner à sa prochaine visite médicale ? Ça vous permettrait de faire connaissance avec son médecin et de discuter du plan de match. Rien ne vous empêche non plus de faire appel au CLSC, avec son accord bien sûr, pour lui procurer du soutien et un suivi physique plus étroit. À son âge elle y a droit, et par la même occasion ça pourrait vous rassurer encore plus.