COVID-19 : la coopération militaire Canada-US semble engagée

Plus d'une centaine de militaires des Forces canadiennes se déploient actuellement au Québec pour lutter contre la pandémie. 40 rangers sont déjà en action dans le nord de la province. Quelque 24 000 soldats sont en état d’alerte pour pouvoir répondre à la crise sanitaire à travers le pays, selon le ministre de la Défense Harjit Sajjan.

En plus du soutien médical, ces forces pourraient être appelées à faire respecter les quarantaines. Et il y a un aspect de ces préparatifs militaires sur lequel on a peu d’information : la coordination Canada-USA

Je rapportais dans mon blogue du 20 mars que le Pentagone avait reçu des ordres secrets de se préparer soutenir les autorités civiles dans la crise du coronavirus, si situation l’exigeait. Selon Newsweek, les plans d’urgence ont été activés sous la responsabilité du Northern Command (NORTHCOM).

Le gouvernement Chrétien a signé en décembre 2002 avec les États-Unis, un accord de coopération militaire d’assistance aux autorités civiles. Cette entente a été complétée en 2008 par un addendum signé à Fort Sam Houston au Texas par le général canadien Marc Dumais et le commandant du US Northern Command, le général Victor Renuart.

Photo U.S. Army North public Affairs Office

Le plan d'assistance aux autorités civiles permet aux forces armées de l'un des pays de soutenir les forces armées de l'autre lors d'une urgence non militaire...comme pandémie actuelle.

Alors que des militaires canadiens vont venir prêter assistance dans les CHSLD, les préparations des forces armées canadiennes et américaines pour des opérations conjointes de soutien aux autorités civiles semblent aller bon train. Et le USNorthern Command, qui dirige les efforts du Pentagone pour soutenir la lutte contre les coronavirus, ne néglige pas l’aspect relation publique de l’opération. Il vient de publier une directive demandant à ses unités constituantes de photographier des militaires exerçant leurs fonctions de soutien à l’autorité civile.

L’ordonnance explique que les images doivent servir à «Montrer que les États-Unis et le Canada sont pleinement capables de fournir une défense intérieure à leurs pays, malgré COVID-19...»

La directive implique donc qu’elle s’applique aussi aux forces canadiennes. J’ai demandé des éclaircissements à sujet à la défense nationale mardi dernier et je n’ai pas encore eu de réponse.

La directive du 8 avril du US Northern Command et du NORAD, obtenu par le Washington Times dit qu’il serait préférable que les photos montrent des militaires revêtus d’équipements de protection individuelle appropriés et se tenant à la distanciation sociale recommandée pour bien montrer qu’ils participent activement à la lutte contre le COVID-19.

Le Pentagone voulait ainsi montrer aux Américains qu’il participe activement à la lutte contre le coronavirus et aussi dissuader toute puissance étrangère qui voudrait profiter de la situation. Le désarroi actuel des Américains devant le désastre sanitaire engendré par l’impréparation de l’administration Trump pourrait en effet amener des adversaires des États-Unis à tenter de profiter de leur vulnérabilité présente.

D’ailleurs un tweet du NORAD du 10 avril rapportait une rencontre entre le chef d’état-major de la défense canadien, le général Jonathan Vance et son équivalent américain, le général Mark Milley. On y apprenait que les forces armées des deux pays poursuivaient leur coopération pour faire face aux défis qui les confrontent. Le mot-clé cliquable #Inthistogether, présent dans le message, est une abréviation de l’expression «We’re all in this together» devenue l’appel à la solidarité face au coronavirus.

Mais le Canada dans tout ça? On s’est engagé à quoi? À quel genre de coopération militaire avec les États-Unis pour le soutien aux autorités civiles?