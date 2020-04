COVID-19 : l’expertise ignorée d’une médecin qui a combattu l’Ebola

Joanne Liu, une médecin spécialiste connue pour avoir prêté main-forte en Afrique de l’Ouest pour lutter contre l’Ebola, a récemment offert son soutien et son expertise médicale et épidémiologique pour endiguer l’épidémie de COVID-19 au Québec.

Contre toute attente, les offres de l'ancienne présidente de Médecins sans frontières ont été déclinées puisqu’elle ne posséderait pas «les compétences nécessaires».

«Il y a quelques personnes qui m’ont dit que je n’avais pas les compétences pour répondre à des épidémies dans un milieu comme le Québec. C’est vrai que j’ai surtout répondu à des épidémies dans les pays en voie de développement ou dans les pays en guerre», a-t-elle expliqué à Paul Larocque, vendredi, sur les ondes de LCN.

«L’offre tient toujours», a-t-elle ajouté.

«L’humain n’est pas fait pour mourir seul»

Appelée à commenter les similitudes entre la présente crise de la maladie à coronavirus et l’Ebola, Dre Liu explique qu’il est difficile de se préparer à quelque chose qu’on ne connait pas, et «qu’il est effarant de voir à quel point ça affecte tout le monde d’un point de vue social, économique et humain».

Joanne Liu souffre d’ailleurs pour les patients qui terminent leurs jours seuls.

«Voir des patients mourir seuls, ça me tue moralement. L’humain n’est pas fait pour mourir seul, il est fait pour mourir avec des gens qu’il aime. C’est extrêmement difficile de ne pas pouvoir accompagner des gens qu’on aime et de ne pas pouvoir vivre notre deuil», a dit Dre Liu.