COVID-19: 100 $ de plus par semaine pour les travailleurs agricoles cet été

QUÉBEC | Québec va bonifier de 100 $ par semaine le salaire de ceux qui iront travailler dans les champs cet été dans l’espoir de combler les besoins criants de main-d’œuvre dus à l’absence des travailleurs étrangers.

Une somme de 45 millions $ a été débloquée à cet effet par le gouvernement Legault.

De nombreux agriculteurs craignent de manquer de personnel dans leurs champs pour les récoltes compte tenu des limitations de déplacement entre les pays qui pourraient empêcher les travailleurs en provenance d’Amérique latine de venir au Québec.

Le premier ministre François Legault a fait appel vendredi aux Québécois qui ont perdu leur emploi en raison des mesures prises pour limiter la propagation de la COVID-19.

«On souhaite que le Québec devienne plus autonome. On a eu peur, dans le dernier mois, que les fruits et légumes qu'on importe du sud, là, qu'on ne soit plus capables de les avoir», a-t-il précisé.

François Legault a souligné qu’il est possible pour ces travailleurs de conserver une distance de deux mètres les uns des autres.

Il ne s’agit pas d’un travail «facile», mais l’expérience peut être «belle» pour de nombreux Québécois, croit le premier ministre.

Les entreprises avant les écoles

Si François Legault avait d’abord associé une relance de l’économie à une réouverture des écoles, ce scénario semble désormais être écarté. Encore vendredi, le premier ministre a répété qu’une réouverture des écoles n’était pas prévue «à court terme», même dans les régions les moins touchées.

Ce sont plutôt certaines entreprises qui pourront rouvrir leurs portes, a précisé François Legault.

«C’est plus difficile d’avoir des mesures de distanciation dans une entreprise que dans une classe, en général», a expliqué François Legault, qui se dit conscient du casse-tête que cette décision pourrait représenter pour les parents qui reprendront leur boulot.

«On va commencer par rouvrir les entreprises tout en gardant en tête qu’il y a des gens qui ne pourront pas retourner travailler parce qu’il y a un des deux parents qui va devoir garder les enfants», a-t-il concédé.

