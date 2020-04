COVID-19: 50 % des aînés asymptomatiques, mais contagieux

Ennemi redoutable, le nouveau coronavirus livre ses secrets au compte-gouttes au fur et à mesure qu’il se propage dans toutes les couches de la population. C’est notamment de la contagion asymptomatique particulièrement pour des aînés.

Alors qu’il décime les aînés dans les CHSLD et les rend gravement malades, ce virus laisse à peine de traces visibles chez plusieurs personnes âgées.

«Le plus frappant, c’est la grande proportion de cas asymptomatiques surtout dans le contexte où les CHSLD ont été dépistés, a fait savoir vendredi Caroline Quach microbiologiste-infectiologue, épidémiologiste et pédiatre. On croyait que la population plus jeune était plus à risques d’être asymptomatiques, mais les personnes âgées sont tout autant asymptomatiques, soit 50 %. Donc, la moitié d’entre eux n’ont rien ou très peu de symptômes.»

Même sans symptômes ou peu malades, malgré tout, les aînés vont transmettre la COVID-19 quand ils parlent ou toussent aux gens autour d’eux. «Si le professionnel de la santé est suffisamment proche, à moins de 2 mètres, il a beau porter un masque, ses yeux ne sont pas protégés», a souligné la Dre Quach. Il risque donc d’être infecté.

La transmission du virus se fait dans les deux sens. «À la fois du personnel vers le patient et du patient vers le personnel. Il y a transmission à partir de gens très peu symptomatiques ou asymptomatiques.»

Tester la population demeure l’une des clés pour lutter contre la pandémie. «Les Allemands qui réussissent à tester 500 000 personnes par jour dont des professionnels de la santé pour mieux comprendre qui est positif ou non et mettre un masque en permanence ont probablement bien vu», a ajouté Caroline Quach.