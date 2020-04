COVID-19: en moyenne huit jours sous respirateur

Les patients lourdement atteints de la COVID-19 sont intubés sur un respirateur artificiel en moyenne huit jours, selon l’un des intensivistes à leur chevet à l’Hôpital général juif de Montréal.

« La machine agit comme les deux poumons, administre l’oxygène, donne le débit d’air et le volume pour gonfler les [organes] », explique le Dr Michel De Marchi, qui œuvre aux soins intensifs du premier hôpital désigné pour la COVID-19.

Partout dans le monde, les hôpitaux s’arrachent ces respirateurs pour les malades infectés du coronavirus, qui peut affaiblir dangereusement le système respiratoire.

Le Québec compte environ 3000 de ces appareils qui poussent l’oxygène dans les poumons, et le gouvernement a déjà annoncé avec soulagement que la province n’en manquerait pas.

Mais cette aide mécanique à la respiration doit être bien contrôlée et individualisée pour chaque patient. « Ça peut absolument détruire vos poumons », souffle le Dr De Marchi, si le respirateur envoie trop d’air pour la taille d’une personne, par exemple.

La méthode est aussi invasive et les effets sur le corps sont importants. Il ne s’agit pas d’un simple masque déposé sur le visage. C’est un tube qui est inséré de la gorge aux poumons.

Une fois sur le respirateur artificiel, un patient ne peut ni parler ni manger. Un autre tube, du nez à l’estomac, doit être installé pour nourrir le malade.

Alité un certain temps sans bouger, un patient perd rapidement de sa force musculaire. Le tube peut aussi endommager les cordes vocales.

Après seulement huit jours, les malades de la COVID-19 sont « faibles » et auront besoin de réadaptation pour respirer et marcher une fois guéris, précise l’intensiviste. Surtout qu’en temps de pandémie, les physiothérapeutes et ergothérapeutes n’entrent pas dans les chambres des patients.

Les malades sont aussi « légèrement endormis » lorsqu’ils reçoivent une aide mécanique pour respirer. Or, pour ceux atteints du coronavirus, la dose est plus forte.

« Ils sont fous comme des balais, très confus », précise le Dr De Marchi, sur l’importance de les garder sous une sédation plus importante. Ils peuvent aussi être couchés sur le ventre pour faciliter l’entrée d’oxygène.