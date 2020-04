COVID-19: la courbe à la baisse en Estrie

SHERBROOKE – Après avoir été un point chaud au début de la pandémie, la situation en Estrie se stabilise et la courbe des nouveaux cas est même à la baisse depuis deux semaines.

Ce n'est cependant pas une raison pour relâcher les efforts de distanciation sociale, prévient la santé publique.

La semaine du 29 mars a été celle où il y a eu le plus de nouveaux cas confirmés de la COVID-19 en Estrie, soit 243. La semaine suivante, 165 nouveaux cas ont été rapportés et, cette semaine, 119.

«Peut-être que, dans une semaine, on sera encore plus sûr de dire ça, mais on a l'air ici, en Estrie, d'être en diminution. Le mérite revient à tous les citoyens qui respectent bien les consignes de distanciation, c'est ce qui empêche le virus de se propager», a indiqué vendredi le directeur de la santé publique de l'Estrie, le Dr Alain Poirier.

Si le portrait est favorable dans la population et dans les CHSLD (aucune éclosion en Estrie), la situation est plus critique dans six résidences pour personnes âgées où la COVID-19 a pénétré. Dans l'ensemble de ces six établissements, on dénombre 11 décès, 86 résidents infectés de même que 27 employés touchés. La santé publique a à l'œil ces résidences et du personnel du réseau public y a été envoyé en renfort.

À ce propos, le PDG du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Estrie-CHUS, Stéphane Tremblay, a confirmé vendredi que 148 employés du réseau ont été déclarés positifs à la COVID-19. Il a toutefois voulu rassurer la population en soulignant que l'organisation a tout le personnel nécessaire pour offrir les services.