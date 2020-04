COVID-19: on répond à vos questions

Vous avez des questions sur les mesures annoncées par les gouvernements? Vous doutez d’une nouvelle relayée sur les réseaux sociaux? Votre témoignage mérite notre attention?

Je suis camionneur et j’ai des craintes à effectuer un voyage avec un copilote vers la Californie pour aller chercher des fruits. Le déplacement aura une durée de six jours. Nous serons dans une même cabine, nous respirerons le même air et nous ne pourrons pas conserver une distance de deux mètres. Est-ce légal? (Pierre Dussault)

«Oui, c’est légal. Les compagnies qui exercent dans ce qu’on appelle les voyages en équipe appliquent des mesures sécuritaires, vérifient si leurs employés ont des symptômes de la COVID-19, valident qu’ils n’aient pas voyagé dans un autre contexte que leur travail et vérifient que des membres de leur famille ne soient pas en isolement en raison du virus.

Par ailleurs, beaucoup de transporteurs ont mis en place, sous forme d’initiatives individuelles, des mesures supplémentaires, par exemple l’ajout de produits désinfectants ou l’offre de boîtes à lunch pour éviter de fréquenter des lieux publics en déplacement.

Tout employé a cela dit un droit de refus s’il ne se sent pas à l’aise à opérer. Il peut se référer aux normes du travail du Québec en cas de besoin, s’il sent par exemple que ses droits du travail sont violés et il peut porter plainte auprès de son syndicat.»

- Marc Cadieux, président-directeur général de l’Association du camionnage du Québec

Je suis chauffeur d’autobus scolaire et j’ai présentement recours à la Prestation canadienne d’urgence (PCU). Si j’ai fait ma première demande le 8 avril, devrais-je faire ma prochaine demande le 8 mai ou avant? Je suis bien évidemment dans l’incertitude de voir les écoles à nouveau ouvertes. (Pierre Bégin)

«Selon notre compréhension, la demande que vous avez faite le 8 avril portait sur la première période de la PCU (15 mars 2020 au 11 avril 2020). Les demandes relatives à la deuxième période d’admissibilité (12 avril 2020 au 9 mai 2020) peuvent être présentées depuis le 13 avril, donc vous pourriez faire votre prochaine demande dès maintenant.»

- Luc Godbout, titulaire de chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques à l’Université de Sherbrooke

J’ai un ozonateur que j’utilise pour tremper un légume à la fois, en changeant l’eau trois fois. Est-ce suffisant pour éliminer le virus, par exemple sur un pied de céleri? (France Faucher)

«Il est difficile de déterminer l'efficacité de ce procédé sur les virus bien qu'on puisse supposer qu'il peut y avoir un effet bénéfique. En fonction des mesures actuelles prises par les commerces d'alimentation, je vous suggère plutôt de bien rincer vos légumes, ce qui devrait être suffisant à éliminer la très grande majorité des particules virales à leur surface, advenant la faible probabilité que ceux-ci ont été contaminés.»

- Benoît Barbeau, professeur au département des sciences biologiques de l’UQAM



J'ai été déclarée positive à la COVID-19 après avoir ressenti des symptômes. Je viens de terminer mes 14 jours de quarantaine et je n'ai plus de symptômes. Mon employeur exige que je retourne travailler. Comment savoir si je suis complètement guérie? Et suis-je immunisée au virus? (Alice Nahishakiye)

«La seule manière de confirmer la guérison totale est de faire un test à nouveau, car nous ne connaissons pas assez cette infection et l’absence des virions (particules virales) doit être confirmée pour éviter de transmettre l’infection aux autres. Par ailleurs, un retour au travail avec un masque et une distance de deux mètres avec les autres employés ou durant vos déplacements en transport public peuvent être des mesures à favoriser. La probabilité d’être immunisé est très élevée, il ne faut pas avoir peur dans ce sens.»

- Tatiana Scorza, professeure au département des sciences biologiques de l’UQAM