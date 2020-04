COVID-19: plus de 1300 morts au pays

Le Canada dénombre désormais 1309 pertes humaines liées à la crise sanitaire mondiale de la COVID-19.

L’Ontario a déploré vendredi 55 nouveaux décès, portant son bilan à 478 morts. C’est toutefois le Québec qui continue d’avoir le portrait le plus sombre avec 688 personnes qui ont perdu leur combat contre le virus, dont 58 nouveaux annoncés vendredi après-midi par le premier ministre François Legault.

Les deux provinces les plus populeuses au pays recensent toujours le plus grand nombre de gens infectés, soit 16 798 pour le Québec (+941 cas) et 9525 (+564 cas) pour l’Ontario.

Le Canada comptabilise à ce jour 31 642 infections à la COVID-19, une statistique qui gagne de l’ampleur jour après jour.

LA SITUATION AU CANADA