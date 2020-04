[EN DIRECT] COVID-19: François Legault déplore 58 nouveaux décès et 941 cas additionnels

Pendant que le nombre de patients traités aux soins intensifs continue de diminuer, le premier ministre François Legault, qui déplore 58 nouveau décès, a annoncé vendredi 941 nouveaux cas d’infection à la COVID-19 au Québec.

Cela porte le bilan du nombre de personnes infectées à 16 798, alors que le décompte des morts se chiffre désormais à 688.

On retrouve maintenant 1076 patients hospitalisés, soit 58 de plus par rapport à la veille. Aux soins intensifs, on rapporte deux patients de moins qu’il y a vingt-quatre heures, soit 207 au total.

«On a 3 068 personnes qui sont guéries, donc il faut quand même être un peu encouragés» , a déclaré M. Legault, en conférence de presse.

Le premier ministre François Legault effectue sa mise à jour quotidienne sur la pandémie de coronavirus. Suivez le point de presse en direct.

Nouveau bilan

58 nouveaux décès, pour un total de 688

16798 nouveaux cas confirmés, une augmentation de 941

1076 personnes hospitalisées, une augmentation de 58

207 aux soins intensifs, une diminution de deux

3068 personnes sont guéries

Plus de détails à venir...