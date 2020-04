Faire «pop»!

Séries télé à dévorer, visites virtuelles de musées, prestations musicales dans son salon, films à revoir, tournois de jeux vidéo... Parce que les écrans nous divertissent en cette période de confinement et nous incitent à faire éclater le popcorn, voici cinq accessoires qui font pop !

Dans le bol

Photo courtoisie

La machine à maïs soufflé EasyPop de Cuisinart concocte jusqu’à 3,8 litres de maïs soufflé, avec les quantités d’huile (une cuillère à thé suffit) et de sel (selon votre goût) parfaites. Lorsque tous les grains sont éclatés, il est possible de les déguster dans ce même bol. Toutes les pièces amovibles vont au lave-vaisselle.

labaie.com > 79,99 $

Bol en silicone

Photo courtoisie

Les grains de maïs versés dans ce bol en silicone Lekue placé au micro-ondes éclateront en quelques minutes seulement, sans sortir du récipient, grâce à son couvercle. Il ne restera ensuite qu’à assaisonner votre collation selon vos goûts, que vous soyez du type sucré ou plutôt salé. Puisque le bol est rétractable, il est facile à ranger.

walmart.ca > 22,97 $

Éclater sur la cuisinière

Photo courtoisie

L’éclateur à maïs pour cuisinière Whirley Pop classique, vendu avec des grains de maïs sans cosse, est un chaudron en aluminium argenté assurant une cuisson rapide et uniforme. Ses fils mélangeurs brevetés et son évent à vapeur contribuent à la réalisation du maïs soufflé le plus croustillant et croquant possible, en trois minutes.

labaie.com > 49,99 $

Version mini

Photo courtoisie

Vous vivez dans un minuscule appartement et raffolez des courts métrages visionnés sur petit écran... Vous avez besoin de cette mini (10,4× 5,2 × 7,9 po) machine à popcorn Thinkkitchen de style rétro, dont la puissance de 1100 watts permet de préparer du maïs soufflé en un bref instant.

stokesstores.com > 49,99 $

Comme au cinéma

Photo courtoisie

Donnez à votre salon des airs de cinéma ou de fête foraine avec cet éclateur de maïs à air chaud au design festif, qui projette le popcorn directement dans votre bol. Concoctez une collation santé sans huile, dans cet appareil facile à remplir et à nettoyer, dont le compartiment d’éclatement à débit d’air tourbillonnant produit moins de grains non éclatés.

salton.com > 49,99 $