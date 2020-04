Formation: une plateforme pour s’y retrouver plus facilement

Avec le nouveau soutien de 100 M$ pour le financement de la formation annoncé par le gouvernement Legault, l’offre se fait abondante sur le marché. Pour y voir plus clair, il existe des plateformes comme Boomrank qui se veut un guichet réunissant quelque 10 000 formations.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie de coronavirus

• À lire aussi: Québec allonge 100 M$ aux entreprises pour la formation à distance

Cet outil a été développé à Québec à la suite d’un constat de la présidente et cofondatrice, Marie-Eve Hermkens, qui a œuvré pendant plusieurs années dans le domaine des TI.

«Je faisais des mandats d’ingénierie des processus d’affaires pour implanter des technologies. À travers toutes ces étapes, il y avait un grand besoin de formation. J’ai travaillé pour des organisations où il y avait peu de structures de formation. C’est au cours de cette période que j’ai pu constater que ça grugeait un temps énorme pour se retrouver à travers l’offre de formation. J’ai décidé de quitter mon emploi pour créer Boomrank. C’est l’outil que j’avais en tête qui aurait pu me servir dans mes fonctions», a expliqué Mme Hermkens.

Photo courtoisie

Cette plateforme créée il y a quatre ans rassemble près de 10 000 formations offertes par 350 experts reconnus dans 13 domaines différents qui sont évalués par les participants. La plateforme est financée par les formateurs qui désirent s’inscrire et les entreprises à la recherche d’une formation adaptée à leurs besoins.

Selon Mme Hermkens, il est important de se préparer à l’après-crise de la Covid-19.

«Ce qu’on veut, c’est augmenter les compétences des organisations pour les rendre plus productives et les aider à mieux servir la clientèle. On cherche des bénéfices à long terme», a-t-elle ajouté.

1% de la masse salariale

En période de confinement, plusieurs formations sont offfertes en ligne.

«Cela demande un défi de rallier l’offre et la demande et de garder un équilibre dans tout cela. On est très heureux de l’avoir fait avec les acteurs du milieu. On a eu une belle écoute de la part des universités, des cégeps, des travailleurs autonomes qui avaient vraiment à cœur que les entreprises du Québec augmentent leurs compétences», a-t-elle affirmé.

Les employeurs ayant une masse salariale supérieure à 2 millions de dollars doivent investir l’équivalent de 1% de leur masse salariale dans la formation.

D’après le rapport d’activité 2018-2019 du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre, plus de 9600 employeurs assujettis ont investi un total de 1,1 G$ dans la formation de leur personnel en 2017, au Québec.