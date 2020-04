Je reste chez nous

Week-end du 17 au 19 avril 2020

Coup de cœur

ROMAN

Soleil glacé

Photo courtoisie

Ce roman touchant de l’écrivaine Sévérine Vidal, nous raconte l’histoire de Luce, 19 ans. Traversant une période difficile avec une mère dépressive et la rupture de son amoureux par texto, elle apprend, de surcroît, la mort de son père qu’elle a peu connu. Le jour de ses funérailles, elle fait la rencontre de la maîtresse de ce dernier, ainsi que de sa jeune demi-sœur. Tentant de se rapprocher de cette famille étrangère, elle leur rend visite et fait également la connaissance de son demi-frère, un jeune garçon handicapé. C’est alors qu’elle se lie d’amitié avec lui et décide de l’enlever pour un road-trip mémorable, à pied, en autobus et en train...

*Sorti le 10 avril

Je reste

POÉSIE

Voix de la poésie

Photo courtoisie

La grande finale du concours Voix de la poésie se déroulera sur le web, en raison des circonstances exceptionnelles de la pandémie mondiale. Ainsi, ce format sécuritaire permet de souligner les efforts des 24 élèves finalistes, choisis parmi plus de 20 000 élèves concurrents, provenant de 1400 écoles à travers le Canada. Ces jeunes poètes en herbe auront donc, l’occasion de partager leur création à voix haute au public, qui pourra voir et entendre les neuf lauréats des trois sections du concours. Ces étudiants talentueux, de la troisième secondaire jusqu’au cégep, courent la chance de gagner un montant de 25 000 $ en prix.

*Aujourd’hui à 13h sur le site web voixdelapoesie.com

MUSIQUE

La fin du printemps

Photo courtoisie

L’interprète Mariko nous présente son nouvel EP francophone de cinq chansons qui nous transportera dans son monde singulier, embrassant sa poésie légère, des mélodies accrocheuses et le rythme indie folk. Ce mini album s’ouvre sur la chanson Doux, inspirée de l’histoire du Petit Prince qui apprivoise le renard, comme les débuts d’une relation amoureuse. Puis, avec l’extrait Le beau de nous, la chanteuse aborde la thématique de la rupture, mais avec une lueur d’espoir. Entre autres, avec la pièce La fin printemps, Mariko, raconte la longue histoire d’amour de ses grands-parents.

*Sorti le 17 avril

ROMAN

Je suis une Viking

Photo courtoisie

À 21 ans, Zelda, n’est pas une jeune femme comme les autres. Non seulement, elle est née d’une mère alcoolique, mais elle est aussi une passionnée excessive à l‘histoire et le culte des Vikings. Travaillant à la bibliothèque, elle aime se plonger dans les rêves de combats à l’épée. Zelda est aussi entourée de son grand frère Gert et de son amoureux Marxy. Toutefois, son frangin est tombé dans une belle galère, alors qu’il s’est lié à de dangereux criminels pour payer les factures. Il est donc venu le temps pour Zelda de lui tendre la main et de lui montrer sa bravoure, comme une véritable...Viking!

* Sorti le 17 mars

GASTRONOMIE

Le restaurant Ryu ouvre pour la livraison

Photo courtoisie

En ces temps de confinement, les restaurants montréalais innovent et offrent de plus en plus la livraison à domicile à travers la métropole via les plateformes Uber Eats, Foodora et Doordash. C’est au tour du restaurant de sushis Ryu d’offrir la livraison de plats asiatiques. Les clients pourront aussi emporter à la porte leurs commandes. Goûtez aux délicieux makis maison, poke, nigiri, sashimis et plus encore. De plus, un rabais de 35% est offert sur les bouteilles de vin et les bouteilles de saké.

*Ouvre aujourd’hui – Du mardi au samedi

CONCERT WEB

Brunch Cabane à sucre avec La Chasse-Balcon

Photo courtoisie

Alors que la saison de la cabane à sucre bat son plein, voilà que le groupe de musiciens La Chasse-Balcon se joint aux balcons des internautes virtuellement, ce dimanche au spectacle web Brunch Cabane à sucre. Question d’encourager les Québécois à se faire livrer le festin traditionnel du temps des sucres, la conceptrice et violoniste Catherine Planet souhaite rassembler le plus de spectateurs derrière leur écran à taper du pied et à chanter, autour de leur repas.

*Ce dimanche à midi, en direct de la page Facebook- https://www.facebook.com/events/582855865662107/

CINÉMA

36e Festival international de cinéma Vues d’Afrique

Photo courtoisie

Le 36e Festival international de cinéma Vue d’Afrique se réinvente. En effet, ce rendez-vous incontournable du cinéma africain et créole en Amérique du Nord renouvelle sa proposition cette année en la rendant accessible sur le web en partenariat avec la chaîne TV5. Les cinéphiles et les festivaliers pourront alors se réunir sur la plateforme numérique de TV5 pour visionner les films gratuitement. Ainsi, ce sont plus 1600 longs et courts métrages qui seront accessibles pour une période de 48 heures, selon une grille horaire.

*Disponible dès aujourd’hui sur www.tv5unis.ca

CONCERT WEB

Matt Holubowski en prestation bénéfice au profit de Moisson Montréal

Photo courtoisie

Le chanteur Matt Holubowski invite le public à se joindre à lui pour un concert intime, au profit de l’organisme Moisson Montréal. Effectivement, en pleine crise de la COVID-19, l’ex-candidat de La Voix a dû reporter le début de sa tournée Weird Ones. Toutefois, l'artiste a désiré faire une différence et de se joindre aux côtés de son public. Pour assister à la prestation-bénéfice, il vous invite à vous procurer un laissez-passer au coût seulement de 8 dollars, qui sera entièrement remis à Moisson Montréal.

*Ce soir à 19h30 et lien web dévoilé à l’achat d’un billet sur https://sidedooraccess.com

TÉLÉ

Concert mondial « One world : Together at home, Ensemble chez nous »

Photo courtoisie

Orchestré par les grands animateurs de fin de soirée des États-Unis, Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon et Stephen Colbert, le concert mondial One world : Together at home, Ensemble chez nous, sera diffusé en direct sur les ondes de Vrak, sous-titré en français et sans pause publicitaire. Ce concert virtuel souhaite unir les personnes touchées par la pandémie de COVID-19 à travers le monde, tout en soulignant le travail acharné des travailleurs de la santé. Parmi les artistes invités de cette émission spéciale, on pourra compter sur la présence de stars internationales telles qu’Alanis Morissette, Elton John, Kelly Clarkson, Andrea Bocelli, Kerry Washington, John Legend, Chris Martin, Paul McCartney, David Beckham, Stevie Wonder et plusieurs autres.

*Demain soir à 20h00 sur les ondes de Vrak