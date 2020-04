La deuxième vague de la pandémie pourrait être plus difficile

Aucun nouveau cas de COVID-19 n’a été officiellement rapporté dans le Bas-St-Laurent au cours des sept derniers jours. Bien qu’il s’agisse d’une bonne nouvelle, le directeur de la Santé publique de la région s’attend à une contre-attaque vigoureuse du virus.

Pour le Dr Sylvain Leduc, qui est directeur de la Santé publique du Bas-St-Laurent, le bilan positif des derniers jours témoigne d’abord de l’efficacité des mesures mises en place et de leur respect par la population de la région.

Mais il ne s’en cache pas : la situation vécue actuellement n’est représentative que de la première vague de la COVID-19. Le virus effectuera un retour dans quelques mois et cette fois, son impact risque d’être fort différent dans le Bas-St-Laurent.

Parce qu’en attendant un vaccin efficace, moins de 1% de la population bas-laurentienne a développé des anticorps pour lutter contre le virus.

«Ce qu’il ne faut jamais oublier, c’est que le virus existe encore. Il est encore très présent au Québec et il va revenir parce qu’on n’aura pas éternellement les mêmes conditions pour limiter les voyages entre les régions et on n’aura pas toujours ce confinement qui empêche l’activité économique de fonctionner dans certains grands secteurs», a précisé Dr Leduc.

Pas plus de tests

À ce jour, un peu plus de 2000 personnes ont passé un test de dépistage au Bas-St-Laurent sur une population de 200 000 habitants. «C’est suffisant. On ne doit pas en faire plus. On teste actuellement les personnes qui doivent l’être», a indiqué le directeur de la Santé publique de la région.

En ce qui concerne une reprise des activités, notamment pour les entreprises, le Dr Leduc soutient que c’est au gouvernement de décider comment procéder. Est-ce que le Bas-St-Laurent pourrait servir de région-pilote puisqu’elle est peu affectée par le coronavirus?

«Je serais immensément surpris que ça se passe comme ça. Mais si jamais c’était le cas, ce n’est pas nous qui allons faire ces choix-là. Si on fait un déconfinement trop large, trop rapide, et à un rythme où on ne peut plus contrôler les choses, c’est sûr qu’on aura de la difficulté à garder notre courbe comme on le souhaite», a soutenu Dr Leduc.

Actuellement, la loi permet aux directeurs de Santé publique de prendre des mesures particulières pour leurs régions. Pour l’instant, tous les DSP de la province ont choisi de travailler de façon concertée.