La maladie mentale ça se soigne

Je fus attiré ce matin dans votre Courrier par le titre d’une lettre qui se lisait ainsi : « Un couple peut-il survivre à un problème de santé mentale ? » Un homme y décrivait sa relation avec une jeune femme qui l ‘avait prévenu dès le débit de leur relation qu’elle avait été diagnostiquée bipolaire et qu’elle prenait du lithium pour régulariser son humeur. La mère de ce monsieur lui déconseillait de poursuivre cette relation et il vous appelait à la rescousse pour le conseiller. J’ai apprécié votre réponse qui, comme d’habitude, était empreinte de bon sens et de logique.

Pour rassurer ce garçon et aller dans le même sens que vous, j’ai eu envie de témoigner. Un de nos fils est bipolaire. Il prend une médication depuis l’âge de 18 ans et s’en porte très bien. Après avoir arrêté ses études dans un domaine difficile pendant deux ans,il les a reprises. Ça lui en a demandé des efforts et du courage. Rendu à 29 ans aujourd’hui il travaille comme ingénieur. Il a une amoureuse, et sa vie n’est pas différente de celle de tous les autres gars de son âge. Je l’aime et il est mon idole.

MARIO B.

Merci d’appuyer les propos que je tenais à ce monsieur. J’ajouterai qu’une personne ne se résume pas à sa maladie. Elle est un tout qui s’apprécie dans sa totalité, et d’autant plus quand, comme votre fils et la conjointe de ce garçon, la personne transcende son problème de santé pour se créer une belle vie.