La SAAQ va reprendre ses activités progressivement

QUÉBEC – La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) va recommencer progressivement, à compter du 20 avril, à servir les gens pour les permis de conduire et les immatriculations.

Mais en raison des mesures de distanciation sociale, les Québécois qui doivent se rendre dans une succursale de la SAAQ devront d’abord prendre rendez-vous.

Le numéro pour obtenir un rendez-vous est le 1 800 361-7620.

La reprise des services de la SAAQ se faisant progressivement, il est recommandé de visiter le portail de la SAAQ avant d’entreprendre cette démarche.

Soulignons par ailleurs qu’il sera possible de procéder au transfert de propriété entre particuliers par la poste, de remplacer un permis de conduire échu en utilisant la dernière photo au dossier du client et, enfin, un service téléphonique sera offert pour le remisage et le déremisage des véhicules aux clients qui n'ont pas accès à internet.