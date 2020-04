La vie qui bat, malgré tout

Tous les matins, autour de sept heures, je me lève, non sans avoir rêvassé une bonne demi-heure au lit en faisant le plan de match de ma nouvelle journée. J’ouvre alors les persiennes pour laisser entrer la fraîcheur du matin. Ici, sous les tropiques, le soleil tarde à se poindre, contrairement au Québec, sous des latitudes nordiques. Dehors, c’est le calme plat. Pandémie et quarantaine obligent, je n’entends plus les conversations bruyantes des enfants se rendant à l’école accompagnés de leur maman, pas plus que le vacarme des autobus et des vieux camions qui enchanteraient sûrement Serge Bouchard.

Bien avant de préparer le café, bien avant d’allumer le téléviseur pour écouter les premières nouvelles du jour — ici, les manchettes ne concernent pas la dernière fusillade, le dernier règlement de comptes, la dernière vacherie d’un politicien, et je ne m’en ennuie pas —, je déverrouille la porte qui donne sur ma petite terrasse remplie de plantes. Le ciel est déjà d’un beau bleu, sans aucun nuage. Il en est ainsi depuis plusieurs semaines, sans qu’il ne tombe une seule goutte de pluie. La sécheresse totale.

Cette terrasse est mon refuge, mon île dans la ville, mon jardin botanique, mon centre d’observation des différentes espèces d’oiseaux — moineaux, pinsons, colombes et autres sansonnets) qui viennent tous me chanter la pomme pour que je les nourrisse de miettes de pain (j’aimerais avoir à mes côtés l’historien Jean Provencher pour qu’il m’instruise sur tous ces chants d’oiseaux qui semblent se répondre).

C’est sur cette terrasse que je prépare mes repas. C’est ici, au milieu de cette nature luxuriante, que j’y mange, j’y bois, j’y prépare mentalement mes chroniques à l’ombre selon la position du soleil, j’y lis les journaux, j’y rêvasse jusque tard le soir et j’y recevais de temps en temps quelques rares amis, lorsque que c’était encore permis, avant la quarantaine. Tout à côté de ma terrasse, un arbre aux petites fleurs mauves s’est transformé en cantine pour les zunzuns ou colibris, ces oiseaux miniatures en continuels mouvements, les seuls qui peuvent reculer avec un battement d’ailes.

En fait, cette terrasse fait partie de ma vie depuis plusieurs mois, et j’appréhende le jour où je devrai rentrer au Québec et abandonner (temporairement, j’espère) mon refuge. Depuis le début de la pandémie, vers neuf heures du soir, au moment du rituel du coup de canon tiré à partir de la lointaine forteresse, dans la baie de La Havane, c’est de ma terrasse que j’applaudis à l’unisson tous les médecins du monde qui risquent leur vie dans ce combat contre le virus mortel, même s’il y a toujours un petit comique qui veut initier le bal avant les autres comme lorsque l’avion est arrivé à destination et se pose sur la piste. Dans ce paysage obscur qui était il y a une minute à peine silencieux surgissent des « Viva Cuba ! » et des applaudissements sortis de nulle part autour de moi. Et moi qui me croyais tout fin seul...

Ce jour-là — dans un mois, dans deux mois ? — lorsqu’une partie de l’humanité aura vaincu le nouveau coronavirus, je compte bien sur mes enfants pour qu’ils m’ouvrent grand leurs bras comme un refuge naturel pour moi. Sans cela, j’ai peur d’être dépaysé et de vouloir retourner vitement sur ma terrasse au milieu des Antilles, pour retrouver non seulement mes «vieilles habitudes», mes oiseaux, la sainte paix, mais surtout cette chaleur humaine, cette solidarité qui m’a nourrit pendant toutes ces semaines.