Laurent Ciman en profite

Laurent Ciman a adopté le Québec. Ce n’est donc pas étonnant qu’il ait sauté dans sa voiture pour rentrer à Candiac quand il a appris que les activités de la Major League Soccer étaient suspendues.

« Je suis de retour depuis le week-end de l’annulation. », confirme l’ancien défenseur de l’Impact.

Le Belge de 34 ans venait tout juste d’amorcer sa seconde saison avec l’ennemi, le Toronto FC.

Utilisé dans la moitié des matchs des Torontois l’an passé, il n’avait pas encore touché le gazon en deux sorties avant la suspension des activités.

Pas commode

Si la famille Ciman a fait des démarches pour s’installer au Québec, c’est principalement parce qu’on y trouve une très bonne qualité de services pour les enfants autistes.

Nina, 10 ans, est l’aînée des deux enfants de la famille et est atteinte d’autisme. La période actuelle n’est pas particulièrement commode pour les autistes, qui ont besoin d’une routine bien établie.

« Nina est à la maison avec la famille et on s’occupe bien d’elle. L’école lui manque beaucoup, surtout le fait de ne pas jouer avec ses amis », explique Ciman, toujours aussi affable.

La famille s’est donc organisée avec l’aide de la conjointe de Ciman, Diana, qui est très créative pour occuper tout le monde, fait-il valoir.

Temps de qualité

Depuis le début de la crise, les athlètes professionnels soulignent surtout qu’ils sont souvent loin de la maison. C’est encore plus vrai pour Ciman, qui est seul à Toronto puisque le reste de la famille demeure à

Candiac pendant la saison.

« Passer autant de temps avec ma famille, c’est magique, alors j’essaie d’en prendre autant que je peux. »

Il chérit aussi toutes ces journées passées avec sa Nina qui lui permettent de la suivre au quotidien plutôt que de vivre des surprises à chacun de ses retours à la maison.

« Je vois qu’elle grandit, elle fait des choses qui me surprennent et ça me fait dire qu’on a pris la bonne décision de venir ici. »

Routine

« Le matin, on fait notre sport ensemble. Ensuite, ma fille fait des casse-têtes et mon fils fait des devoirs. »

Ciman raconte que les enfants vivent malgré tout très bien la situation exceptionnelle que nous expérimentons tous.

« Achille, qui a 6 ans, est conscient de pas mal de choses malgré son âge. Il comprend même si ce n’est pas facile de ne pas pouvoir jouer avec les amis.

« Pour Nina, c’est plus compliqué, il faut être vigilant. Par contre, elle ne se rend pas compte de la situation. »