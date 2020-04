Le grand ménage du printemps dans la cuisine

On profite du confinement pour nettoyer la maison, et comme la cuisine est mise à dure épreuve depuis quelques semaines, on y entreprend notre ménage printanier.

Lavage du plafond et des murs

Même si vous pensez à repeindre la cuisine, il faudra laver les murs et le plafond où la fumée, la poussière et la cuisson forment rapidement une pellicule graisseuse.

Le bon équipement

Deux seaux : un premier rempli d’eau savonneuse et un deuxième d’eau claire.

Deux grosses éponges ou un balai éponge télescopique.

Des lunettes et des gants de caoutchouc pour une protection contre les éclaboussures.

Lavage sans bariolages

L’eau savonneuse peut être composée d’un nettoyant tout usage, de savon à vaisselle ou de votre produit de nettoyage préféré (environ 125 ml ou ½ tasse) dans 1 litre (4 tasses) d’eau tiède. Si vous utilisez du savon de Marseille pour le lavage des murs et plafonds, diluez-le dans une eau chaude.

Exécutez le travail avec une grosse éponge. Procédez par petits carrés, sans trop frotter, et rincez deux fois plutôt qu’une avec la deuxième éponge trempée dans l’eau claire pour éviter le bariolage lors du séchage.Vous éviterez la formation de coulisses difficiles à nettoyer sur les murs en commençant par le bas et non par le haut.

La poussière et le gras ont tendance à former un film plus difficile à déloger dans les armoires et sur le dessus du réfrigérateur. Nettoyez la surface avec de l’eau chaude additionnée d’assouplisseur liquide (une part d’assouplisseur pour trois parts d’eau).

Profitez de ce moment pour vider le contenu des armoires que vous pouvez laver dans le lave-vaisselle. Déposez un papier ciré sur le dessus des armoires de cuisine suspendues. Le gras adhère au papier et le prochain ménage sera plus facile.

Le détergent utilisé dans le lave-vaisselle élimine les éclaboussures de gras de cuisson. Dissous dans une eau chaude, utilisez-le avec une éponge ou un chiffon pour nettoyer la hotte ou pour nettoyer les murs autour de la cuisinière.

Des produits dépanneurs aux vertus méconnues

Ces astuces sont tirées du livre Le manuel de la maison propre

Recouvrez le dessus des armoires suspendues avec de longues bandes de papier ciré. Vous les retirerez lors du prochain grand nettoyage dans quelques mois.

Éliminez les mauvaises odeurs d’un tuyau d’évier en y saupoudrant de la moutarde sèche. Laissez reposer une heure avant de faire couler l’eau chaude abondamment.

Une éponge imbibée d’huile pour bébés, de Club Soda ou de farine fera briller un évier en acier inoxydable. Polissez ensuite avec un linge sec.

Un précieux allié durant la pandémie

On nous répète sans cesse de bien laver nos mains, car le gras contenu dans le savon neutralise l’enveloppe lipidique du virus. Donc le savon de Marseille composé de 72 % de gras extra pur est drôlement efficace, tout comme le savon de pays que nos aïeules fabriquaient au Québec et qu’on retrouve aujourd’hui dans les savonneries artisanales.

Ce savon modeste fabriqué artisanalement a su traverser les années, et en plus de bien nettoyer les mains, sa composition très grasse prévient le dessèchement de la peau.

Mes meilleures astuces

Pour le lavage des mains, vous pouvez couper le bloc de savon de Marseille en petites savonnettes.

Pour l’entretien ménager, passez le savon sur une éponge imbibée d’eau chaude.

Remplacez le savon pour la lessive en diluant environ 120 à 150 g (environ 150 ml) de copeaux dans 2 litres (8 tasses) d’eau très chaude. Le savon doit complètement fondre. Vous pouvez y ajouter une dizaine de gouttes de votre huile essentielle préférée. Pour une lessive normale, versez cette préparation dans le compartiment réservé au détersif de votre machine à laver (environ 35 ml/2 c. à soupe + 1 c. à thé).

Lavez la vaisselle rapidement en passant la brosse de nettoyage sur le savon de Marseille. Rincez à l’eau chaude.

Nettoyage des comptoirs

Pour la plupart des surfaces à nettoyer, une eau chaude et quelques gouttes de savon à vaisselle.

Les comptoirs en granit demandent un nettoyage à l’eau tiède additionnée de quelques gouttes de savon à vaisselle liquide, sans vinaigre ou citron, ni produits chimiques corrosifs.

