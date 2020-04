L’école québécoise déboussolée par le virus

Samedi dernier, je me demandais si l’école publique québécoise n’était pas en relâche infinie depuis la fermeture du 12 mars.

Par rapport à l’Ontario, on est tenté de répondre oui. Ici, tout enseignement est «optionnel». Dans la province voisine, des profs «corrigent des travaux à distance», se «préparent même à faire des bulletins», soulignait ma collègue Daphnée Dion-Viens, dimanche.

Situation disparate

Sans obligation, la situation, au Québec, varie énormément d’une école à l’autre, voire d’une classe à l’autre.

L’énorme courrier reçu depuis la publication de ma chronique en témoigne.

Plusieurs déplorent que l’école ait mis du temps à se manifester. Un père d’un élève de 2e année, à Laval, dit n’avoir eu aucun signe de vie de son enseignante pendant 30 jours! À ce moment, il a reçu une décevante «lettre générique».

Le ministre Jean-François Roberge a erré en déclarant, au début du confinement, «les enseignants seront en vacances», estime une directrice d’école. Plusieurs blâment les syndicats, centrés sur les obstacles et non les initiatives.

À l’extrême inverse, des parents ne tarissent pas d’éloges. Un couple souligne «l’exceptionnel engagement et professionnalisme de l’enseignante de [leur] fille de 10 ans, en 4e année», exemples à l’appui.

Plusieurs enseignants sont héroïques : «Je me suis donné la peine d’appeler tous mes élèves. Sur 180, j’ai eu une conversation avec plus de 120 d’entre eux. J’ai discuté avec une cinquantaine de parents.» Un prof de maths me donne accès à ses vidéos où il filme simplement son crayon rédigeant des notes sur une feuille. Et c’est très efficace!

La prévoyance d’une «maîtresse» aurait dû inspirer le ministère : «Je suis enseignante au secondaire au réseau public [...] Un mois avant le “congé corona”, j’ai commencé à monter un site internet sur Google Classroom.»

Parents dépassés

Les enseignants sont aussi critiques. «Les parents ne semblent pas faire leur part», déplore l’un d’eux. Sur «22 élèves, le maximum de réponses reçues a été de huit».

Une enseignante téléphone l’après-midi, mais surprend «un bon nombre d’élèves» encore au lit. Les parents avouent «candidement que leurs ados jouent à des jeux jusqu’à tard dans la nuit».

Plusieurs parents se sont mis à la tâche : «Je planifie du mieux que je peux un 3 h d’étude [...] chaque jour.» D’autres voudraient bien, mais se disent dépassés en contexte de confinement : «J’ai les compétences et un certain intérêt pour les accompagner, mais j’ai aussi à faire les repas, les courses pour moi et 2 personnes âgées de mon entourage.»

Problèmes

Et que de problèmes logistiques, techniques! La fermeture des écoles a été tellement brutale que plusieurs enseignants et élèves avaient laissé leur matériel en classe, soudainement inaccessible.

Le défi semble aussi de s’y retrouver dans les multiples plateformes pour communiquer à plusieurs : Zoom, Messenger, Dojo, Seesaw, Classroom, Hangouts, etc.

Dans ce fouillis exceptionnel, où le privé se démarque, rendre obligatoires des apprentissages serait ajouter du stress au stress, estime un élu, confidentiellement. «Qu’est-ce que quelques mois dans 11, 13, voire 24 ans de scolarité!»

N’empêche, je crains que, sans ligne directrice, le réveil soit brutal.