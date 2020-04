Les Rolling Stones prendront part au concert-bénéfice

Les Rolling Stones participeront au concert-bénéfice One World : Together At Home. Cette confirmation de dernière minute a été annoncée vendredi. Au Québec, ce spectacle en mode confinement sera diffusé samedi soir à 20 h à VRAK, CTV et TSN.

Selon Hugh Evans, le patron de Global Citizen, l’organisation derrière One World : Together At Home, Mick Jagger et compagnie ont eux-mêmes contacté les organisateurs pour ajouter leurs noms au programme musical du rendez-vous.

La formation britannique rejoint un groupe d’artistes cinq étoiles, qui comprend notamment Céline Dion, Taylor Swift, Lady Gaga, Elton John, Stevie Wonder, Jennifer Lopez, Billie Eilish, Chris Martin et Alicia Keys. L’événement, qui sera piloté par Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel et Stephen Colbert, vise à soutenir les soignants qui luttent quotidiennement contre la pandémie mondiale de COVID-19.

Pas juste en musique

Ce concert-bénéfice nouveau genre, qui proposera des prestations musicales d’artistes dans leur salon, ralliera également plusieurs personnalités connues, issues de différents milieux. Certaines d’entre elles apparaîtront dans l’émission télévisée en soirée, tandis que d’autres participeront au rendez-vous de six heures présenté en apéro sur internet.

Du domaine sportif, on retrouvera le pilote automobile Lewis Hamilton, la skieuse Lindsey Vonn, le hockeyeur P.K. Subban, le joueur de soccer David Beckham, et l’ex-numéro un mondiale de tennis Naomi Osaka.

Du côté des acteurs, signalons la présence de Sarah Jessica Parker, Matthew McConaughey, Samuel L. Jackson, Amy Poehler, Lupita Nyong’o, Idris Elba, Kerry Washington, Matt Bomer, Don Cheadle, James McAvoy, Connie Britton et Jason Segel.

Il sera possible de suivre la portion en streaming à partir de 14 h sur YouTube, Twitter, Amazon Prime Video, Facebook, Instagram, TIDAL, Twitch et Apple. Ellen DeGeneres et Oprah Winfrey seront au rendez-vous.