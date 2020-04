Les vins étonnants du Vignoble Rivière du Chêne

Il n’a jamais été aussi bon de boire des vins du Québec. Non pas que la crise de la COVID-19 nous donne une autre bonne raison d’acheter local, mais la qualité des vins québécois n’a jamais été aussi élevée.

En me relisant, je me demande même si je n’ai pas moi-même abusé un peu de la dite bouteille... J’ai longtemps été critique de ce que l’on produisait ici. Non sans raison. Il n’y a pas 10 ans, à l’exception des vins de glace, la majorité des vins québécois étaient, n’ayons pas peur des mots, quasi imbuvables. Les choses ont évidemment beaucoup évolué depuis. Le nombre de producteurs s’est multiplié, la compréhension et la maîtrise de la viticulture ont énormément progressé et la volonté de faire mieux ne s’est jamais démentie. Résultat : les vins québécois n’ont jamais été aussi bons ! C’est le cas des vins du Vignoble Rivière du Chêne que j’ai pu déguster plus tôt cette semaine. Créé à Saint-Eustache, au nord de Montréal, par Daniel Lalande, ce dernier a mis énormément d’efforts pour nous livrer des vins d’une étonnante buvabilité. D’autant que les aléas capricieux de dame Nature en 2019 en ont fait un millésime difficile. À vous d’en juger. Sachez que le vignoble offre un service de livraison à domicile. Renseignez-vous auprès de ce dernier.

Buvez moins. Buvez mieux. Buvez local.

La Cantina, L’empreinte C blanc 2019

Vallée d’Oka, Québec 12 %

4,5 g/L | ★★1/2 | $1/2

En épicerie

La Cantina, c’est l’autre projet de Daniel Lalande. Situé dans les Basses-Laurentides, à quelques minutes du lac des Deux-Montagnes, le domaine propose deux gammes : L’empreinte distinctive du vigneron, une petite production de vins de cépages nobles et, L’empreinte C, des vins plus simples vendus en épicerie. Ici, les variétés locales acadie, saint-pépin, frontenac et vidal donnent un vin rond, frais et précis. Des notes d’agrumes peuvent rappeler un sauvignon de Loire.

La Cantina, L’empreinte C rosé 2019

Vallée d’Oka, Québec 12 %

2,5 g/L | ★★ | $1/2

En épicerie

Un assemblage de triomphe d’Alsace, de frontenac gris, d’acadie et de vidal donnant un rosé à la couleur saumonée. Un nez agréable évoquant des notes végétales, de melon et de fleurs. La bouche se veut elle aussi agréable, franche et sapide. Un rosé simple, efficace et bien sec. Offert dans la plupart des épiceries. Parfait à l’apéro ou pour accompagner des légumes grillés.

Vignoble Rivière du Chêne, William Blanc 2019

Saint-Eustache, Québec 12 %

3,6 g/L | ★★1/2 | $1/2

Code SAQ : 744169

Un véritable assemblage de cinq cépages bien de chez nous : seyval blanc (28 %), vandal-cliche (24 %), frontenac blanc (18 %), vidal (17 %) et acadie (13 %). Vinifié et élevé en cuve inox, dont quelques mois sur lie. C’est harmonieux, rond tout en montrant une belle vivacité en bouche, ce qui laisse paraître le vin parfaitement sec. Tonalités de miel avec une pointe herbacée. Parfait avec le crabe des neiges.

La Cantina, L’empreinte distinctive du vigneron Riesling 2019

Vallée d’Oka, Québec 12 %

8 g/L | ★★★ | $$

Au domaine

Une toute petite production d’à peine 500 caisses. Un très joli riesling demi-sec qui fait penser à ce que l’on retrouve souvent en Alsace ou en Allemagne. Tonalités invitantes de pêche, d’abricot et de sapinage. Fruité nourri, acidité nerveuse, ce qui permet un équilibre de bouche fort réussi. Bonne persistance en finale. Parfait avec le saumon, la cuisine asiatique ou un bol poké.

La Cantina, Rosé du Calvaire 2019

Vallée d’Oka, Québec 12 %

5,5 g/L | ★★ | $$

Code SAQ : 13835648

De la gamme « Empreinte distinctive du vigneron », ce rosé résulte de l’assemblage de pinot noir (78 %) et de chardonnay (22 %). Avec sa couleur très pâle aux reflets gris, il peut faire penser aux rosés de Provence. Un nez discret évoquant la fraise et la pêche. La bouche est plutôt ronde et semble manquer un brin de vivacité pour tenir le tout en équilibre. Pas mauvais pour autant, il plaira aux amateurs de vins dodus. Les 2018 et 2017 étaient meilleurs (et plus secs...).

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.

