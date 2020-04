Markov dans le top 5 des meilleurs défenseurs du CH?

C’était il y a plus de trois ans: Andrei Markov récoltait le dernier point de sa carrière, en saison régulière, dans la Ligue nationale de hockey. Le Russe allait ainsi conclure au deuxième rang des meilleurs pointeurs, parmi les défenseurs, dans la riche histoire du Canadien de Montréal. Avec ce 572e point, il avait effectivement égalé Guy Lapointe.

Ce soir-là, un mardi, Markov avait récolté une mention d’aide sur un but d’Arturri Lehkonen. Le CH l’avait alors emporté 4 à 1 face aux Stars de Dallas, le 28 mars 2017, au Centre Bell.

Maintenant que la retraite de Markov a été confirmée par son agent jeudi, le débat est relancé: où se situe le Russe parmi les meilleurs défenseurs de l’histoire du club montréalais? Quitte à choquer les nostalgiques, son nom est souvent mentionné aux côtés des Larry Robinson, Lapointe, Doug Harvey et Serge Savard. Or, seul Robinson aura inscrit plus de points que lui en saison régulière.

Triste fin au Madison Square Garden

Toujours en 2017, soit le 20 avril, Markov obtenait son tout dernier point dans la LNH pendant les séries éliminatoires. Durant le cinquième match de la série de premier tour face aux Rangers de New York, il alimentait Brendan Gallagher sur le jeu de puissance. Malgré les 33 arrêts de Carey Price, le CH avait perdu 3-2 en prolongation au Centre Bell. Deux jours plus tard, au Madison Square Garden, le Canadien subissait l’élimination et, sans qu’on l’imagine, la carrière de Markov à Montréal venait de prendre fin. Il n’a effectivement pas été en mesure de conclure un nouveau contrat avec le Canadien.

Sur le plan des statistiques, les 32 points en 89 rencontres éliminatoires de Markov impressionnent beaucoup moins. Sept défenseurs présentent une plus importante récolte que lui dans l’histoire du CH: Robinson, Chris Chelios, Lapointe, Savard, Harvey, Jean-Claude Tremblay et... P.K. Subban. De quoi nourrir le débat!

Les meilleurs pointeurs parmi les défenseurs du Canadien

En saison régulière:

Larry Robinson – 883 points (en 1202 matchs)

Guy Lapointe – 572 points (en 777 matchs)

Andrei Markov – 572 points (en 990 matchs)

Doug Harvey – 447 points (en 890 matchs)

Serge Savard – 412 points (en 917 matchs)

En séries éliminatoires: