Michael Cohen sort de prison en raison de la COVID-19

Depuis le début de la présidence, et encore plus depuis le début de la pandémie, les nouvelles se succèdent à un rythme d’enfer. On comprendrait aisément que vous ayez oublié que l’ancien avocat de Donald Trump se trouvait toujours derrière les barreaux.

Michael Cohen a été lié, directement ou indirectement, à Donald Trump depuis 2001 alors qu’il investissait dans des projets immobiliers du futur président. Il entre au service de l’Organisation Trump en 2007 et devient petit à petit celui qu’on surnommera le «fixer» des dossiers personnels du milliardaire, celui qui est chargé de le tirer de nombreux faux-pas.

Pendant la campagne électorale, c’est Cohen qui a acheté le silence deux anciennes maîtresses de Donald Trump dont l’actrice de films pornographiques Stormy Daniels. L’avocat a ensuite menti au Congrès.

Cohen purge une peine de trois ans de prison pour violation de la loi électorale, fraudes bancaires, fraudes fiscales et parjure. Vous vous souvenez peut-être de son témoignage spectaculaire devant le congrès dans lequel il dépeignait son ancien patron de la manière la plus sombre.

Depuis le début de la propagation de la COVID-19, de très nombreux observateurs dénoncent le piètre encadrement offert par la direction de plusieurs services correctionnels du pays et les prisonniers, qui ne peuvent pratiquer correctement la distanciation sociale à l’intérieur des murs, sont souvent durement touchés par le virus.

Le département de la Justice complète actuellement une étude de ce dossier et on évacuera les détenus dont la santé est plus précaire ainsi que ceux qui ne n’ont pas commis de crimes violents. Michael Cohen pourrait bien purger le reste de sa peine à la maison.