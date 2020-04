Ottawa vient en aide à l’industrie pétrolière

Pour faire face à la chute vertigineuse du prix du baril, l’industrie pétrolière pourra compter sur une aide financière additionnelle de la part du gouvernement fédéral.

Chaque entreprise pétrolière et gazière –qu’elle soit dans l’exploration, la production, les services ou encore un fournisseur – pourra ainsi toucher entre 15 millions et 60 millions $ en prêts commerciaux. Ces montants visent à permettre à ces compagnies de maintenir leurs activités pendant les 12 prochains mois, malgré les difficultés que connait l’économie mondiale actuellement.

Cette aide gouvernementale sera distribuée par Exportation et développement Canada (EDC) et par la Banque de développement du Canada (BDC).

«Notre objectif est de fournir des liquidités aux entreprises canadiennes, y compris celles du secteur du pétrole et du gaz, afin de les aider à rester à flot et à garder leurs employés en poste», a déclaré Michael Denham, président et chef de la direction de BDC, par communiqué, vendredi.

Pour être admissible à cette aide, les entreprises doivent faire la démonstration qu’elles étaient rentables avant le début de la pandémie, a ajouté la BDC, qui devrait annoncer plus de détails de ce programme prochainement.

À cause de la crise du coronavirus, le cours du baril de pétrole s’est écroulé. Il devrait tomber en avril à son plus bas niveau depuis un quart de siècle, a indiqué cette semaine l’Agence internationale de l’énergie (AIE).