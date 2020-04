Première étape réussie pour Tristan Aboud

Plongé dans le football depuis sa tendre enfance dès l’âge 8 ans et issu d’une famille de foot où son grand-père a joué pour les Alouettes de Montréal et les Argonauts de Toronto, Tristan Aboud vient de franchir la première étape de son plan de match pour atteindre la NCAA en s’engageant dans une école préparatoire américaine.

Le quart-arrière étoile des Cactus du Collège Notre-Dame poursuivra sa carrière à Governor’s Academy, institution privée de 400 étudiants basée à une trentaine de kilomètres au nord de Boston dans le village de Byfield.

« On voulait que Tristan puisse évoluer dans un océan plutôt que dans un lac, illustre le paternel qui a porté les couleurs des Cheetahs de Vanier en 1989, 1990 et 1992 comme secondeur. La qualité du football dans les cégeps est incroyable, mais Tristan aura une centaine d’yeux qui vont le voir aux États-Unis au lieu d’une dizaine. Ça augmente les pourcentages de chances qu’il obtienne une opportunité dans la NCAA. Dans deux ans, il sera perçu comme un quart-arrière de Governor’s Academy et non un pivot de Montréal. »

Autonomie

Aboud est très heureux de la tournure des événements. « Depuis que je suis tout jeune, on parle d’aller aux États-Unis, raconte Tristan dont le cousin Ron Aboud, qui est un des entraîneurs de quart-arrière les plus reconnus au Québec, l’a pris sous son aile à ses débuts. Dès 13 ans quand j’ai réalisé que je lançais bien le ballon pour un gars de mon âge, j’ai commencé à penser à la NCAA. J’ai beaucoup travaillé à l’école de Ron et je travaille aussi avec un entraîneur des quart-arrières américains de la Caroline du Nord pendant l’été. En raison de la visibilité, je crois que les écoles préparatoires sont la meilleure option pour atteindre la NCAA. »

« À Governor’s, le partant a complété son parcours et l’entraîneur-chef m’a recruté pour que je joue dès le départ, de poursuivre le pivot de 6 pi 4 po et 195 livres dont le grand-père Richard a porté les couleurs des Alouettes et des Argonauts de 1963 à 1967 à la position de secondeur. L’aide académique est vraiment très bonne et il s’agit d’une excellente école. Aussi, je n’ai jamais vécu seul et j’aurai l’occasion de développer mon autonomie tout en étant bien encadré. »

Discussions

Aboud et sa famille ont aussi eu des discussions avec des écoles en Georgie et à Tampa Bay. « Parce qu’on parlait à des écoles publiques, il aurait fallu que je démontre que je sois un résident, ce qui n’est pas le cas pour les écoles privées, a-t-il expliqué. Mes parents auraient dû déménager pour deux ans ou que je sois adopté. C’était trop compliqué. »

Évoluant dans le circuit civil à Saint-Laurent à ses débuts, Aboud a fait le saut dans le réseau scolaire en deuxième secondaire. Au fil des ans, les Cactus ont adapté leur système offensif en fonction des habiletés. D’un système wing T qui privilégie le jeu au sol et qui leur a permis de connaître de grands succès au fil des ans, les Cactus misent depuis deux ans sur une offensive plus traditionnelle où le pivot se retrouve en formation parapluie et mise beaucoup sur le jeu aérien.

La tradition familiale s’arrête

Au parfum des projets de Tristan et de sa famille, Ron Aboud aurait aimé que le pivot de 16 ans choisisse les rangs collégiaux, mais il comprend la décision d’opter pour les États-Unis.

« Comme on l’a vu récemment avec Jonathan Sénécal et Jack Zergiotis qui ont signé à UConn, c’est possible pour un quart-arrière d’évoluer au Québec et d’obtenir une opportunité dans la NCAA, affirme l’entraîneur des quarts-arrières des Cheetahs de Vanier qui a formé certains des meilleurs quart-arrières (Jérémi Roch, Hugo Richard, Myles Gibbon) au cours des dernières années, mais ils doivent participer à des camps estivaux aux États-Unis pour se faire connaître. »

Ironiquement, Ron n’aurait pas pu compter sur la présence de son cousin si Tristan était demeuré au Québec. Le pivot des Cactus de Notre-Dame avait confirmé sa décision d’opter pour les Cougars du Collège Champlain. « Ça me décevait parce que je connais bien son potentiel, mais je comprends très bien sa décision, indique Aboud. Comme on l’a vu avec Hugo Richard et Hugo Henderson [il a par la suite été transféré au Vieux Montréal] il y a quelques années, on ne peut pas avoir deux très bons partants. La situation aurait pu être différente si Éloa [Latendresse-Regimbald] avait été à sa troisième saison. »

« J’aurais aimé jouer pour Ron, mais la décision d’opter pour Lennoxville était la meilleure si mon plan d’aller aux États-Unis n’avait pas fonctionné, de renchérir Tristan. Moi et Éloa, on s’entraîne ensemble depuis qu’on est tout jeunes et nous sommes de très bons amis. »

Progression

Depuis un an, Aboud, dont le neveu Zachary évolue sur la ligne offensive avec les Cheetahs, note une progression importante chez son cousin. « Parce qu’il a grandi rapidement, son corps n’était pas toujours coordonné, mais il y a une différence importante depuis un an, explique l’ancien pivot étoile des Stingers de Concordia (1987-1991). Quand son développement sera terminé, il va être vraiment une menace. Il est très calme, capable d’acheter du temps dans la pochette pour trouver ses receveurs. Jérémi Roch était le meilleur dans cet aspect alors que Hugo et moi, on partait à courir quand la première lecture n’était pas disponible. Hugo s’est beaucoup amélioré à Laval à ce niveau. »

« Tristan distribue bien le ballon, mais il doit apprendre à toujours lancer fort comme le faisaient Hugo et Myles, d’ajouter l’enseignant en mathématiques. Tristan ne possède pas la vitesse de Jonathan Sénécal, mais il bouge bien et possède un très bon jeu de pieds. Contrairement à moi à 5 pi 11 po, son physique est un grand avantage. »