Santé Canada signale des pénuries d'inhalateurs

OTTAWA | Face à des pénuries d’un médicament utilisé pour les problèmes respiratoires, Santé Canada invite les Canadiens à s’assurer d’avoir ce produit en réserve pour un mois et de prévoir plus de temps pour le renouvellement de leurs ordonnances.

«En raison d'une augmentation de la demande d'inhalateurs de salbutamol causée par la pandémie de COVID-19, on a signalé des pénuries et un approvisionnement limité du produit au Canada», a indiqué le ministère vendredi, par communiqué, en assurant prendre des mesures pour pallier ce manque.

Le salbutamol est notamment utilisé pour soulager les symptômes de l’asthme et de la maladie pulmonaire obstructive chronique.

Malgré les problèmes d’approvisionnement, Santé Canada demande aux Canadiens qui souffrent de troubles respiratoires de continuer de prendre la dose recommandée par leur médecin.

«Vous pourrez ainsi maîtriser vos symptômes et aurez moins besoin de salbutamol pour soulager les symptômes aigus», a expliqué le ministère.

On conseille par ailleurs aux personnes concernées de s’assurer d’avoir une réserve d’un mois d’inhalateurs et de ne pas se procurer une plus grande quantité de médicaments que nécessaire.

«N'achetez pas plus de médicaments que d'habitude afin de prévenir les pénuries et de faire en sorte que tous les Canadiens continuent d'avoir accès aux médicaments dont ils ont besoin», a ajouté Santé Canada.